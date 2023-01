U Svitav roste nový železniční most, jednou pod ním povede dálnice

Každý, kdo v těchto dnech projíždí vlakem mezi Českou Třebovou a Brnem, se nestačí divit, jaké pracovní nasazení panuje kousek za Svitavami. V hluboké díře obklopené stavební technikou a velkým autojeřábem se to od rána do večera hemží dělníky, kteří pracují na stavbě ocelového železničního mostu, pod kterým by za čtyři roky měla v hlubokém zářezu jezdit auta po novém dálničním úseku mezi Janovem a Opatovcem.

Není divu, že je stavební tempo tak rychlé. Podle původních plánů měl být most zprovozněn už na konci roku, vyšponované ceny železa však stavbu zbrzdily. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) teď deklaruje, že zakázka za 154 milionů korun musí být hotová nejpozději do konce června. To totiž končí velká výluka v údolí Tiché Orlice a na severní větev se vrátí všechny vlaky, které doposud jezdí přes Vysočinu.

„Most by měl být hotov v březnu. Poté počítáme s menšími výlukami, které potrvají maximálně do června,“ řekl už dříve šéf ŘSD Radek Mátl s tím, že pokud by se stavbu nepodařilo dokončit do červnového termínu, ŘSD by Správě železnic muselo za nedodržení termínu platit nemalé peníze, byť i za pomalé jízdy vlaků.

Stavbaři se však termínů pevně drží a nic nenasvědčuje tomu, že by nový most byl ve skluzu. Naopak, hotové jsou už například železobetonové mostní opěry a firma z Polska v těchto dnech také začala na mohutnou konstrukci spodní stavby osazovat těžké ocelové díly, které dělníci na místě svařují. Ve finále půjde o úctyhodný most, který přiláká nejednoho fotografa.

Podle projektové dokumentace bude oblouková konstrukce v oranžovomodrém nádechu s rozpětím 56 metrů, šířkou 12 metrů a výškou oblouků 10,5 metru vážit 293 tun. Prakticky totožnou konstrukci použili nedávno železničáři u dvou mostů během modernizace trati mezi Blanskem a Brnem.

Mostu už musela ustoupit také železniční zastávka Svitavy-Lačnov, která se mezitím přejmenovala na Opatovec. Jedno z nástupišť slouží cestujícím od září.

Částečně vyhloubený zářez pro budoucí dálnici bude zatím jen pod mostem, než zemní práce pokročí na celý úsek Janov – Opatovec, který by chtělo ŘSD začít stavět nejpozději v druhé polovině roku.

„V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele hlavní stavby D35 Janov – Opatovec. V rámci dodatečných informací dochází k posunu termínu, přičemž aktuální termín otvírání obálek je začátkem února, se zahájením stavby počítáme v řádu nejbližších měsíců po ukončení výběrového řízení. Máme vykácenou zeleň, dokončen archeologický výzkum, takže nic nebrání zahájení samotné stavby dálnice,“ řekl Stanislav Král z úseku výstavby pardubické pobočky ŘSD.

Téměř dvanáct kilometrů dlouhý úsek má být hotový v roce 2026.