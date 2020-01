Dálnice D35 za privátní peníze. Soukromníci na ní postaví 80 kilometrů

Testovacím projektem by mělo být 32 kilometrů dlouhé pokračování dálnice D4 od Příbrami na jih k Miroticím. Jezdit by po něm řidiči měli od roku 2023, nicméně stavět se ještě nezačalo.



PPP projekty fungují tak, že soukromý investor zajistí a zaplatí výstavbu dálnice, kterou následně bude po předem stanovenou dobu spravovat a za to od státu dostane zaplaceno. Pro stát je tento způsob výhodný ve chvíli, kdy nemá dost vlastních prostředků na výstavbu, což je aktuální případ Česka.

Vybraná část dálnice D35, jež má v budoucnu sloužit jako alternativa k přetížené dálnici D1, je momentálně rozdělená na sedm samostatných stavebních úseků. Ty navazují na dvanáctikilometrový úsek mezi Opatovicemi a Časy, kde­ má být dálnice dokončena během roku 2022.

Právě v tom roce by měly být zahájeny práce na prvním ze zmíněných úseků, pokud by se stavěly konvenčním způsobem. Zhotovitele by pro ně tedy vybíralo v samostatných výběrových řízeních státní Ředitelství silnic a dálnic. To však vedením stavby pověřeno nebude.

„Potřebujeme rozjet PPP projekty,“ řekl MF DNES ministr dopravy Vladimír Kremlík. „Mluvil jsem o ­tom se slovenským ministrem dopravy, ani tam to není jednoduché. Budou tam mít i soudní spory,“ dodal Kremlík.

Slováci to pokazili

Sousední Slovensko prostřednictvím soukromých peněz stavělo už několikrát. Zmiňované problémy se týkají výstavby zhruba 60kilometrového obchvatu Bratislavy, na kterém si stát kvůli pomalému výkupu pozemků zadělal na arbitrážní spor se sdružením vedeným španělskou společností Cintra Infraestructuras. Ta podle zákulisních informací bude za nedodržení termínů požadovat odškodnění, které se může vyšplhat do stovek milionů eur.

„Přitom to byl velice kvalitní a ­rychle připravený projekt, kvůli kterému bylo Slovensko dáváno za vzor,“ uvedl prezident slovenského Svazu stavebních podnikatelů Pavol Kováčik. Skluz ve výkupech pozemků způsobily volby a výměna ministra dopravy. Nové vedení v ­dokončení přípravy polevilo a nedodrželo termíny, k ­nimž se zavázalo v koncesionářské smlouvě.

Podobným problémům se chce Česko vyhnout. V současnosti dokončuje soutěžní rozhovory s trojicí uchazečů o pilotní dálniční PPP projekt, kterým je zmiňovaný úsek D4 od Hájů na Příbramsku do Mirotic. „Čtvrté kolo soutěžního dialogu běží v tomto měsíci, následující měsíc bude k odeslání připravena výzva k podání nabídek,“ uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka.

Zároveň stát vykoupil pozemky od lidí, kteří je byli ochotni prodat, a u ostatních spustil vyvlastňovací řízení. Pokud vše půjde podle plánu, měl by být vítěz soutěže známý koncem letošního roku.

Cena za soukromníka

Výběrem vítězné firmy nicméně proces neskončí. Projekt, který fakticky znamená jinou formu úvěru, totiž musí ještě schválit poslanci. Ti přitom nebudou mít jednoduché rozhodování. Už před rokem se část z nich na půdě hospodářského výboru pozastavovala nad cenou, kterou za výstavbu a 25letou správu dálnice do Mirotic odhadlo ministerstvo. PPP projekt vyšel na 25 miliard korun. Pokud by stát zaplatil výstavbu a finální rekonstrukci dálnice, stálo by ho to jen zhruba 12 miliard.

V částce 25 miliard korun jsou totiž navíc zahrnuty úroky a vyčíslena rizika, která na sebe místo státu bere soukromník. Jde navíc teprve o odhad, protože o skutečné ceně za PPP projekt rozhodnou až nabídky uchazečů ve výběrovém řízení.