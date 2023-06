Boj o dálnici D35 u Litomyšle skončil, žádný hlas nebyl proti

O trasu dálnice v úseku D35 Litomyšl – Janov svádělo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) roky tvrdý boj s tamními obcemi, spolky i zemědělci. Když nyní začalo veřejné jednání o společném stavebním povolení deset a půl kilometru dlouhé trasy D35, proti stavbě dálnice neřekl nikdo ani půl slova. ŘSD totiž přistoupilo na řadu podmínek odpůrců původní trasy.

Teoreticky mělo více než 300 účastníků řízení možnost říct, že se stavbou nesouhlasí, a vysvětlit proč. Ve skutečnosti se zemědělci a majitelé pozemků zajímali hlavně o to, jak přesně budou vypadat výkupy a zábor půdy. Projekt samotný nikdo přímo na místě nezpochybnil. To je scénář, ve který v Litomyšli doufali.

Pokud by se objevily nějaké podstatné výhrady, stavbu by to mohlo zdržet na roky. „Když půjde všechno dobře, tak pořád bude Litomyšl posledním postaveným úsekem dálnice a hrajeme o čas, jak dlouho. Když nebudou zásadní námitky a podaří se to do konce roku vydat, tak mluvíme o jednom roku,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

ŘSD chce poslat stavební stroje na trasu ještě letos. „Předpokládáme, že ještě na konci tohoto roku bychom zahájili archeologii,“ uvedla Romana Šolcová z pardubické pobočky ŘSD. Dodala, že na záchranný archeologický výzkum by po roce měla navázat samotná stavba. Ta zabere tři sezony.

Jinými slovy – dálnice kolem Litomyšle bude v ideálním případě dokončena v roce 2027. O rok později než úsek, který bude tvořit obchvat Vysokého Mýta.

Ještě před třemi lety vše nasvědčovalo tomu, že nová dálnice D35 na Moravu dopřeje řidičům jednu nechtěnou zastávku. Proti zvolené trase kolem Litomyšle byl tak silný odpor, že ŘSD nedokázalo získat územní rozhodnutí. A zdálo se, že čtyřproudovka kolem města roky nepovede.

Šéf ŘSD vyjednal s odpůrci kompromis

Pat vyřešil šéf ŘSD Radek Mátl, jenž s odpůrci zvolené trasy vyjednal kompromis, který dostal písemnou podobu. Memorandum podepsané ŘSD a zástupci Litomyšle, Strakova, Němčic, Janova, Sedliště, spolku Živé Kornice a zemědělcem Jiřím Luxem slíbilo důležité úpravy projektu. Dálnice bude více kopírovat terén. Zářezy nejsou tak hluboké, a tudíž nebude nutný tak velký zábor zemědělské půdy. Náspy jsou nižší a dálnice nebude tolik obtěžovat okolí hlukem.

Kdy chce ŘSD dokončit úseky dálnice D35 Ostrov – Vysoké Mýto 2026

Tunel Homole 2026

Vysoké Mýto – Džbánov 2026

Džbánov – Litomyšl 2027

Litomyšl – Janov 2027

Janov – Opatovec 2025

Opatovec – Staré Město 2029

Staré Město – Mohelnice 2029 Zdroj: ŘSD

Generální ředitel za bývalými odpůrci trasy dojížděl s projektanty na jednání do Litomyšle vždy po čtvrt roce. Výsledkem jsou i jiné ústupky. Například v Litomyšli si vymínili, že asfalt na obslužných komunikacích bude kvalitnější. „Až se ŘSD bránilo, aby to nechtěli všude po celé republice,“ řekl Brýdl.

Bývalí odpůrci dálnice si prosadili více protihlukových stěn, jejichž délka dosáhne šesti kilometrů. Vymohli si šest set metrů dlouhou zárubní zeď z obou stran, která podstatně sníží zábor zemědělské půdy. Pasportizaci studní, lepší zadržování vody, dokonce i šetrnější návoz materiálu na stavbu. Vše kvůli tomu, aby celé území stavba dálnice co nejméně postihla.

„Tak, jak to je provedeno, se mi to líbí,“ reagoval během jednání jeden ze zemědělců, kterému přitom stavba na příští roky podstatně zkomplikuje práci.

Dalo by se říct, že od chvíle, kdy Mátl vyjednal kompromis v Litomyšli, přicházejí o stavbě D35 v kraji jen dobré zprávy. Úsek budoucí dálnice u Svitav se už staví. Shodou okolností ve čtvrtek ŘSD oznámilo i posun v případě budoucí dálnice z Ostrova k Vysokému Mýtu.

„ŘSD zahájilo výběrové řízení na zhotovitele akce D35 Ostrov – Vysoké Mýto. Předpokládaná hodnota zakázky na realizaci D35 délky 6,5 km je 2 025 milionu korun bez DPH,“ oznámil na Twitteru Mátl. Dodal, že součástí úseku je tunel Homole, na jehož stavbu je vypsáno samostatné výběrové řízení.

Otáčení dálničního mostu na budoucí D35 nad železniční koridor u Uherska na Pardubicku: