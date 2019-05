Bitva o dálnici D35 u Litomyšle: „Potřetí už Kornice neustoupí“

Na sever od Litomyšle je zvlněná krajina s rozlehlými poli a remízky. Právě tudy má procházet dálnice D35. Jenže není vyloučeno, že se právě před Litomyšlí stavba na mnoho let zastaví.



Petr Chaloupka ze spolku Živé Kornice mne za drobného deště vede na místo, odkud může popisovat trasy, kterými chtělo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) projít tímto územím.

„Je to odtud pěkně vidět, většina lidí se sem neobtěžuje, stačí jim mapa,“ komentuje vyhlídku na pole táhnoucí se až k horizontu, kde lze tušit Orlické hory.

Nedávno jste se v litomyšlském zpravodaji dopředu omluvil lidem žijícím podél silnice I/35, že se budete bránit proti vybrané trase D35 všemi dostupnými prostředky. Co vás k tomu vede?

Angažujeme se v tom už deset let a mysleli jsme si původně, že stačí zdravý rozum, racionální přístup, ale k ničemu to nevedlo. Všechny naše připomínky včetně těch, které se nakonec potvrdily jako oprávněné, byly ŘSD smeteny ze stolu a projektovalo se dál. Přešli jsme proto na vyšší úroveň, využíváme profesionály, máme hlukaře, právníka.

Původně měla jít dálnice přes Orlickoústecko, města jako Litomyšl a Svitavy chtěla jižní variantu s tím, že bude nekonfliktní a bude jen kopírovat silnici I/35. Proč je na více než stokilometrovém úseku z Opatovic do Mohelnice problém právě v Litomyšli?

Problém je v tom, že ŘSD tady nabídlo varianty, což normálně nedělá. Většinou si prosadí svoji trasu přes veškerý odpor. Jakmile se někde vytvoří varianty, tak vzniknou dva tábory a potom se to celé rozhádá. A to přesně se stalo u Litomyšle.

Z jakého důvodu podle vás tyto varianty vznikly? Je to tím, že Litomyšl má tradičně velký politický vliv?

Nevím, jaká byla zákulisní jednání, fakt je, že v té době měla Litomyšl dva radní na kraji. Předpokládám, že jejich politická váha byla velká, takže si vymohli změnu té původní trasy. Což naštvalo Korničáky a inspirovalo Strakováky a tím to tady všechno začalo.

Původní varianta kopírovala silnici I/35 a procházela mezi Litomyšlí a Kornicemi. Litomyšl chtěla větší prostor a dálnice se ocitla až za Kornicemi. To se vám nelíbí, je to tak?

Kornice jsou už z jedné strany postiženy lidskou činností, je tam areál bývalého JZD, obrovské haly, překladiště. Z druhé strany, kde máme relativně zachovalou přírodu, máme mít dálnici. Pro nás od začátku byl velký kompromis, že jsme nekladli odpor jižní variantě D35 a uznali jsme, že někudy dálnice vést musí. To, že vede kolem naší vesnice, je obrovský ústupek. Potom nás tlačili, aby se to posunulo na druhou stranu vesnice, kde si to vůbec nepřejeme. V rámci řízení EIA nás převálcovali, protože jsme tehdy k tomu měli ještě amatérský přístup. To byl druhý ústupek.

Koridor byl nalezen, ale ŘSD v něm zvolila trasu blíže Kornicím. Tehdy jste se poprvé účinně ozvali.

Je to u Kornic a na straně, kde to nechceme. Toto už měl být třetí ústupek, aby se ušetřilo za přeložení vedení vysokého napětí. My jsme ochotni udělat maximálně dva. Podařilo se nám trasu vrátit alespoň na střed koridoru. Dostali z nás strach, pochopili, že to myslíme vážně a že to dotáhneme do konce. Tím to však pro nás nekončí. Chceme, aby byla zvolena trasa, s níž se tady dá žít dalších sto let.

Dosáhli jste posunu asi o sto metrů v tom nejvzdálenějším místě, ale žádáte další posun dálnice o kus dál asi o padesát metrů. Proč?

Střed koridoru je ústupek, který se nám nelíbil už před deseti lety a teď se nám má líbit? V rámci zvoleného koridoru chceme trasu upravit, ne vést jeho středem. Podstatné je, že nyní se to kreslí znova, právě teď to jde ještě udělat. Jsme rádi, že jsme něčeho dosáhli, proč to ale neudělají tak, aby se nás zbavili?

Jenže úsek, který chcete ještě upravit, je od vesnice nějakých 500 až 550 metrů. Nezlobte se, ale to mi přijde jako dostatečná vzdálenost.

Jenže ten posun zapříčiní, že se dálnice dostane do zářezu a zkrátí se násep, který je tam plánovaný ve výšce osm až deset metrů. Bude tak jako krajinný prvek méně výrazný.

Veřejný zájem na stavbě dálnice je ale tak obrovský, že nevím, zda ho vyváží posun dálničního tělesa o padesát metrů.

Nejde nám jen o posun dálnice. Řešíme i hluk. Ten bude v Kornicích nadlimitní. Odborník, který nám to spočítal, je zkušený, jeho výpočty v praxi vycházejí. Hlukovým studiím, které nám ŘSD předkládá a podle nichž protihlukové stěny nejsou třeba, nevěříme.

Nabízejí vám ale, že bude zkušební provoz dálnice a pak v případě potřeby protihlukové stěny dodatečně dostaví.

To je zbožné přání, oni to běžně nedělají. U Jesenice na kraji Prahy hluk ŘSD podcenilo, zavedlo zkušební provoz a znovu a znovu ho prodlužují. ŘSD prohrálo soud, a stejně se nic nezměnilo. Pokud chceme něco prosadit, musíme teď, protože ŘSD od nás něco potřebuje. Až z nás nebude mít strach, nebudeme mít na ně žádné páky. Ten obrovský tlak, veřejný zájem, to je naše jediná šance něco prosadit.

A my řidiči jsme vaše rukojmí.

V podstatě ano, ale mafiánské praktiky zavedlo ŘSD. Před deseti lety nám tvrdilo, že vybírá koridor s tím, že pak se trasa dálnice zoptimalizuje. Ve skutečnosti nám pak oznámili, že trasa povede středem koridoru. Měli dodržet to, co říkali, a hledat ideální průběh dálnice, který bude vyhovovat Kornicím, Litomyšli, Němčicím i Strakovu. Pak by ty velké problémy pravděpodobně nevznikly.

Česká Třebová a Ústí nad Orlicí si na poslední chvíli vzpomněly, že chtějí přímé napojení na dálnici. Má to být silnice, která povede podél dálnice ke křižovatce u obce Řídký, kde se napojí. Proč vám to vadí?

Dálnice bude částečně v zářezu, tato silnice by ale kopírovala terén a zvyšovala by hladinu hluku. Je obrovský rozdíl mezi úzkou polní cestou, což je ta obslužná komunikace, a dvouproudovou asfaltovou silnicí. Je to další zábor půdy. Navíc to změní spoustu parametrů dálnice. Křižovatka u obce Řídký není připravena na nějaké napojení ze severu, musela by se přeprojektovat, přitom tam už dávno běží územní řízení. Vadí mi, jak se v tak důležité věci improvizuje. Zatím to řešili politici, technické problémy budou velké a podle mne to zbrzdí celou stavbu dálnice D35.

Chcete se bránit všemi dostupnými prostředky. Budete tedy u soudu napadat územní rozhodnutí, stavební povolení, vyčerpáte všechny možnosti, které náš soudní systém nabízí?

Ano. Ale míček je na straně ŘSD. My ho pak jen odpálíme zpátky.