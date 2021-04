Sezemice se bojí D35 bez přivaděčů. Je to drastické, říká starosta

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl ve čtvrtek oznámil, že dvanáctikilometrový úsek D35 z Opatovic do Časů se otevře 15. prosince letošního roku.



Dobrá zpráva má ale vadu. Chybí přivaděče. Obchvat, díky kterému měla tranzitní doprava Sezemice minout, minimálně tři roky ještě nebude.



„Bylo nám slíbeno, že než bude D35 spuštěna, tak obchvat bude buď hotový, nebo se bude stavět. Ta prodleva, ten termín konec roku 2024 je pro nás drastický,“ řekl starosta Sezemic Michal Staněk.

Radek Mátl slíbil Sezemicím pomoc. „Jsme připraveni hledat nějaká opatření na průtahu Sezemicemi, abychom se tu situaci pokusili vylepšit z hlediska bezpečnosti dopravy,“ uvedl během diskuse, kterou připravil Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43.

Přestože Pardubický kraj čeká na výstavbu prvního úseku dvě desítky let, jeho dokončení zastihne celé území nepřipravené. Zatímco nájezd na dálnici v Opatovicích bude komfortní, obě dálniční křižovatky v Rokytnu a v Časech nebudou napojeny na plánované přivaděče.

Mátl zpoždění v případě Sezemic vysvětluje souhrou několika nepříznivých okolností. Na stavbu propadlo stanovisko EIA. Z nového posudku vlivu stavby na životní prostředí vzešly požadavky na úpravu projektu, ty si vynutily změnu územního rozhodnutí, která se ale schvalovala příliš dlouho.

Chybí vyřešit 30 tisíc listů vlastnictví

To nakonec zabrzdilo výkupy pozemků. Výsledkem je, že ŘSD pozemky vykupuje, ale stále nemá vyřešeno třicet listů vlastnictví. Mátl je přesvědčen, že stát potřebné pozemky ještě během letošního roku získá, ŘSD v příštím roce vysoutěží dodavatele, který nejpozději na začátku roku 2023 stavbu zahájí.

„Vzhledem k rozsahu stavby a délce 6,6 kilometru jsem optimista, že během dvou stavebních sezon jsme schopni silnici dokončit a na konci roku 2024 zprovoznit. Aspoň tak je to v našich plánech v tuto chvíli,“ uvedl Mátl.

Je otázka, co přesně způsobí v Sezemicích chybějící obchvat po otevření D35. Starosta Sezemic Michal Staněk se obává, že intenzita dopravy prudce stoupne. Mimo jiné proto, že přes město budou jezdit kamiony mířící do průmyslové zóny v Černé za Bory.

„Chápu, že po zprovoznění prvního úseku D35 to může teoreticky přitáhnout další dopravu na průtah Sezemic. O to bude důležitější, aby se nám příprava nezpozdila a rok 2023 byl úplně ten nejzazší termín pro to, aby se stavba zahájila,“ řekl Mátl.

Staněk po ŘSD bude chtít vymyslet, co s tamní křižovatkou, kam ústí doprava od Holic a od Rokytna. „Jedinou možností jsou asi inteligentní semafory, které by dopravu trochu usměrňovaly, ale na její intenzitě to nic nezmění,“ řekl Staněk.

Přivaděč v Rokytnu s propojením na silnici I/35, který měl vybudovat Pardubický kraj, má také zpoždění. Podle optimistické varianty silnici začne stavět letos v létě a dokončí ji během roku 2023. Na trase nyní začíná záchranný archeologický průzkum a čeká se na stavební povolení. Na druhou stranu Pardubický kraj dodnes nemá zajištěny všechny potřebné pozemky.

„Společnost Zeas požaduje vykoupení pozemků dopředu, což je poměrně neobvyklý úkon, obvykle se to dělá až podle skutečného zaměření stavby,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec, který má přípravu stavby na starosti. Dodal, že kraj na požadavek přistoupí. „Myslím, že se dohodneme, cesta ke stavbě je volná,“ uvedl Němec.

Do doby, než bude obchvat, nečeká Rokytno po otevření dálnice D35 nic pěkného. Žádné dopravní omezení tam podle Němce zavést nejde.