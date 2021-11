Ostrá debata o změnách na ulici 17. listopadu. Hlasování bude těsné

Ulicí 17. listopadu projede denně v průměru 16,5 tisíc aut, dva tisíce cyklistů a více než 600 spojů městské hromadné dopravy. To vše na relativně úzké vozovce, kterou navíc přetínají dva velmi frekventované přechody pro chodce.

„Je to jedno z nejvíce nebezpečných míst v Pardubicích. Za posledních 15 let se tam stalo na 80 nehod. Ty se týkaly i 33 cyklistů a 28 chodců. Z toho byly čtyři děti. Musíme tam něco změnit, protože statistika je neúprosná. Každý rok tam budeme mít pět nehod,“ uvedl zastupitel za Piráty bývalý cyklokoordinátor Pardubic Vojtěch Jirsa.

On stejně jako mnoho dalších desítek lidí se minulý čtvrtek na radnici účastnil veřejné debaty o plánované úpravě silnice mezi Palácem Pardubice a železničním podjezdem. Diskuse byla místy emotivní, a to hlavně kvůli lidem, kteří v ulicí bydlí nebo podnikají. „Potřebujeme místa pro zásobování našich obchodů,“ uvedl třeba Jan Svoboda, který v ulici podniká a který inicioval petici proti změnám.

Ty se totiž týkají hlavně redukce parkovacích míst. Nyní se stojí v ulici v obou směrech, což umožní zastavit více než padesáti autům najednou. Číslo má však dramaticky klesnout, protože odstavný pruh má nahradit ten pro cyklisty. „Spočítal jsem to, že vámi navrhované úpravy zruší 38 parkovacích míst,“ uvedl radní a starosta Dukly za ANO Jiří Rejda na adresu projektanta úprav Zbyňka Strnada.

Právě on s náměstkem primátora Petrem Kvašem stáli v sále na jedné straně barikády, zatímco na té druhé se spolu s podnikateli ocitl i další zastupitel za ANO Jan Procházka.

„Mám v ulici živnost a také velkou obavu, že pokud lidé tam nebudou moci parkovat, živnostníci tam začnou krachovat. Musí se najít jiné řešení,“ uvedl Procházka.

Studie: Málo lidí tam jede autem

S jeho argumenty však nesouhlasil třeba zastupitel Jirsa, který byl v minulosti i u průzkumu, který měl zjistit, jak se lidé do ulice dostávají. „Studie nám ukázala, že tam autem přijede pouhých 20 procent lidí, kteří se na ulici pohybovali,“ uvedl Jirsa a připomněl, že lidé mohou parkovat na velkém odstavném parkovišti přímo u podjezdu nebo také v Paláci Pardubice. Je tam zhruba 600 míst.

Petenti také zkusili nabídnout objízdnou trasu pro cyklisty, která by podle nich měla vést Štefánikovou ulicí, pak přes náměstí Legií a vyústit by měla v průjezdu v panelovém domě na Palackého třídě. Tu však odborníci odmítli jako trasu nebezpečnou a vlastně i protizákonnou.

„To není alternativa. To nebudeme vůbec brát v potaz,“ řekl k tomu náměstek Kvaš. Podle něj radnice musí celou věc řešit velmi rychle, protože už prvního ledna začne platit nový zákon, který říká, že auta musí při předjíždění cyklisty jet minimálně metr a půl od něj. A to právě na ulici 17. listopadu nepůjde splnit.

„Vy jako řidiči osobního auta to možná nakonec nějak zvládnete nebo porušíte vyhlášku. Ovšem stejnou věc si nebudou moci dovolit řidiči autobusů či trolejbusů. Jako profesionálové nebudou riskovat, že je někdo udá, a tak pojedou osmnáctikilometrovou rychlostí za cyklistou,“ řekl Kvaš v debatě.

Tu nakonec utnul po dvou hodinách s poznámkou, že se už se diskuse točí v kruhu. Nicméně splnil zadání zastupitelstva a úpravu projednal s veřejností. Nyní přijde na řadu rozhodnutí zastupitelů, které se očekává na zasedání 16. prosince. „Bude to hodně výživná schůze a zrovna tento bod bude určitě na dlouho. Vlastně je to jednoduché, pokud klub ANO bude pro, tak to projde. V opačném případě ne,“ poznamenal Vojtěch Jirsa.

Podobně to vidí i náměstek Petr Kvaš, který bod zastupitelům předloží: „Je to politické rozhodnutí. Pokud se to týká zvýšení bezpečnosti a lepší plynulosti dopravy, není co řešit. Navrhnuté úpravy to zajistí. Co se týče úbytku parkovacích míst a možného propadu tržeb obchodníků, ten je možný. Nyní to musíme proti sobě postavit a zhodnotit, co je více.“

I on nyní bude čekat na definitivní verdikt zastupitelského klubu ANO, který vede Jan Hrabal. „My budeme nadále jednat tak, abychom našli řešení, které má šanci najít většinovou podporu na jednání zastupitelstva,“ uvedl Hrabal.