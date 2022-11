Nabídka bytů na prodej v Pardubickém kraji je oproti loňsku dvojnásobná

Ještě před rokem zmizel inzerovaný byt z nabídky často už po pár dnech a někdy i za vyšší cenu, než za jakou ho prodejci nabízeli. Nyní je situace jiná, nabídka výrazně převyšuje poptávku, byty zůstávají v nabídce podstatně delší dobu. Ukazují to exkluzivní data projektu Realiťák roku společnosti CeMap a Reality.iDNES.cz.

Reality iDNES.cz Chcete si pořídit byt či dům? Vybírejte z široké nabídky nemovitostí na Reality.iDNES.cz.

„Poptávka v Pardubickém kraji klesla podobně jako v celé České republice asi o 60 procent, u hypoték je možné označit pokles zájmu dokonce o 80 procent,“ uvedl marketingový ředitel Reality.iDNES.cz Jiří Knechtl.

Z dat za Pardubický kraj vyplývá, že jeden metr čtvereční bytu v regionu stojí průměrně 62 900 korun. Nejvyšší nárůst cen bytů výzkum zaznamenal mezi lety 2020 a 2021, a to o více než 33 procent. V letošním roce to oproti tomu bylo jen 1,4 procenta.

Vývoj cen bytů v okresech Průměrná cena za metr čtvereční Pardubice

2021 –⁠ 72 100 Kč

2022 –⁠ 69 900 Kč Chrudim

2021 –⁠ 58 900 Kč

2022 –⁠ 55 900 Kč Svitavy

2021 –⁠ 42 500 Kč

2022 –⁠ 48 500 Kč Ústí nad Orlicí

2021 –⁠ 46 200 Kč

2022 –⁠ 49 600 Kč Zdroj: exkluzivní data společnosti CeMap cenové mapy a portálu Reality.iDNES.cz

V krajském městě ceny bytů dokonce klesly, stejně tak na Chrudimsku. Naopak v okrese Svitavy a Ústí nad Orlicí ceny poměrně výrazně rostly.

K situaci se vyjádřili také makléři, kteří zabodovali v hodnocení projektu Realiťák roku. „Rozdíl v nabídce a poptávce je rozhodně vidět. Lidé reagují na vývoj ekonomické situace a nad nákupem bytu více přemýšlejí. Poté, co se zpřísnily podmínky pro hypotéky, na ně mnoho lidí nedosáhne. Je cítit strach z vývoje situace, která se stále mění. Nejistota nákupům nepřeje,“ řekl majitel firmy Jelínek reality Jan Jelínek.

Nabídka bytů v Pardubickém kraji se meziročně zvýšila o sto procent. Zatímco před rokem touto dobou se byty v nabídce ani neohřály, letos tam jsou podstatně delší dobu. A co je pro kupující ještě důležitější, prodávající častěji přistupují ke slevám. Počet nabídek ve slevě zaznamenal dokonce 330 procent.

O zájmu kupujících v současnosti hodně rozhoduje cena nemovitosti. „Pokud je v nabídce pěkný byt za rozumnou cenu, prodá se velmi rychle. Problém je v tom, že mnoho prodávajících stále doufá, že za byt dostane stejnou částku, kterou by dostali před rokem. Ten, kdo na prodej nespěchá, vyčkává. A ten, kdo chce prodat rychle, jde často s cenou dolů,“ řekl Martin Kovář z realitní kanceláře Re/max G8 reality Chrudim.

Lidé teď nejčastěji shánějí větší byty. „Trošku překvapivě jsou nejpoptávanější byty o dispozici 3+1 a hned za nimi 2+1. Vzhledem k tomu, že se v současné době většinou staví byty jen s kuchyňským koutem, můžeme soudit, že jde převážně o starší byty,“ řekl Knechtl.

Svědčí to také o tom, že lidé už tolik nekupují investiční nemovitosti, ale shánějí spíše byty k vlastnímu užívání. „Lidé, kteří řeší svou situaci a hledají bydlení pro sebe a svou rodinu, obvykle shánějí větší nemovitosti. Zájem o investiční nemovitosti trvá, ale hodně důležitá je rozumná cena,“ řekl Jelínek.

V Pardubickém kraji také výrazně stoupl zájem o pronájmy bytů. Jejich cena se v poslední době zvýšila. „Nájmy rostou, je to logické. Vzhledem k tomu, že se snížil počet těch, kteří si chtějí nemovitost koupit, uchylují se často právě do nájmu. Páry, které se rozhodnou spolu bydlet nebo se stěhují od rodičů, hledají bydlení. Dříve by si mladí koupili byt, nyní na hypotéku často nedosáhnou,“ vysvětlil Zdeněk Mrňák z Next reality Pardubice.

Jaký bude vývoj v následujících měsících, se jen těžko odhaduje. „Předpokládám, že příští rok se ustálí ceny nemovitostí. Ale vzhledem k tomu, jaká je situace ohledně inflace, cen energií a sazeb hypoték, se cokoliv odhaduje velice složitě,“ řekl Mrňák.