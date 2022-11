Investovat do nemovitostí může každý. Koupit si můžete i setinu bytu

Proč by měli lidé investovat a proč právě do nemovitostí, když jsou nyní tak drahé?

R: Investice je pro finanční zdraví každého člověka velmi důležitou součástí života. Když si uvědomíme, jaký přínos nám přinese třeba nová televize v porovnání s investicí, z níž můžu pobírat výnos po neomezeně dlouhou dobu, pomůže nám to dělat i lepší nákupní rozhodnutí.

M: Nemovitosti se za poslední dekádu zhodnotily o desítky procent, bohužel na tomto růstu se často nemohou podílet běžní lidé, pro něž jsou alternativou akcie nebo třeba spořicí účet.

Tokenizace znamená, že nemovitost rozdělíme na digitální podíly, takzvané tokeny, které si bude moci koupit každý. Martin Marík