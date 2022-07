Opravy místo prodeje, Pardubice vrací peníze do bytů

Změna trendu je více než patrná. Zatímco v období kolem roku 2010 pardubičtí radní spíše městské byty prodávali, nyní si je nechávají a ještě do nich investují. Za změnou politiky stojí snaha poskytnout mladým rodinám startovací byty a také mít dostatek sociálních obydlí pro nějakým způsobem postižené lidi.

O další vlně privatizace bytového fondu v posledních letech už politici prakticky nemluví. Spíše upozorňují na to, že by radnice měla vlastnit více svých bytů. Ve výstavbě by měly pomoci i vybrané peníze z nájemného.

„Ty peníze nám umožní rychlejší a efektivnější plánování rekonstrukce bytů a časem budování vlastního nového bytového fondu. Letos je ve fázi oprav nebo projekčních příprav dalších 200 bytů,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD).

Podle něj nedávné zdražení nájemného v městských bytech nemělo dopad na nejvíce zranitelné skupiny lidí. Nutno dodat, že zastupitelé zdaleka nešli na ceny, které odborníci označují za komerční. Bydlení v městském bytě je stále ekonomicky velmi výhodné. „Zdražování nájemného se nedotklo ohrožených skupin obyvatel, jako jsou třeba senioři,“ dodal Rychtecký.

Radnice v tomto volebním období změnila i pravidla pro přidělování bytů. „Už nejsou obálkové metody, kdo nabídne vyšší nájemné,“ řekl Rychtecký. Téměř do 500 bytů se tak stěhovali lidé, kteří byli ohroženi bytovou nouzí, nebo zaměstnanci městských firem. Radnice poskytovala bezbariérové byty, chráněné bydlení a začala nabízet startovací byty pro mladé lidi.

„Jedná se o úspěšný projekt. Navyšovat kapacity pro startovací bydlení je určitě dobře,“ řekl náměstek primátora a lídr pro zářijové volby za ANO Jan Nadrchal. Za klíčové také považuje, že se veškeré výnosy z nájemného vrací do oprav bytového fondu.

Město vlastní byty zatím nestaví, ale politická uskupení o tom hodně diskutují. Mluví i o variantě družstevního bydlení. Podle opoziční zastupitelky a lídryně Pirátů Ivy Böhmové by město byty stavět mělo, protože jsou strategickým majetkem, který lze využívat různými způsoby, komerčně, pro bydlení lidí, kteří pracují v nedostatkových profesích, nebo jako pomoc pro občany, kteří to z různých důvodů potřebují.

„Městské bydlení jako nástroj sociální politiky se ukazuje nejen jako dobrá prevence sociálních obtíží, ale je to ve výsledku i ekonomické,“ řekla Böhmová, která se svými kolegy třeba navrhuje, aby městské byty vyrostly v dlouho chátrajících kasárnách na Višňovce.

„V souladu s územní studií z roku 2014 můžeme části tohoto areálu využít pro stavbu městských bytů a družstevní bydlení. Bude tu prostor pro sociální infrastrukturu, jako je škola, školka, domov seniorů nebo úřad. Za jasných podmínek nabídneme podíl i soukromým investorům – ideální místo pro nové obchody, co-workingové centrum i luxusní byty,“ uvedla pirátka s tím, že její strana by v případě volebního úspěchu chtěla pokračovat v péči o městské byty.

„Zdevastované, neobyvatelné byty jsou městu k ničemu. Pardubice takových bytů mají 150. My je všechny urychleně opravíme. Nedopustíme, aby se s bytovým fondem nadále takto plýtvalo,“ slibuje zastupitelka ve svém volebním programu. Nutno dodat, že i dnešní radní mají podobné plány. Chtějí třeba opravit byty v Husově ulici, a to částečně i proto, aby v nich mohli bydlet Ukrajinci prchající před ruskými bombami.

Ve hře je i družstevní bydlení

Radnice navíc už v souladu se schválenou strategií prověřuje možnost podpory družstevního a cenově dostupného bydlení, a to s pomocí města.

„První bytové družstvo vzniká v projektu areálu Tesly. Město by se mělo podílet na výstavbě dostupného bydlení a rozšiřování cenově dostupného bytového fondu,“ řekl náměstek Rychtecký z ČSSD, který do voleb povede uskupení s názvem Žijeme Pardubice.

Podobně uvažuje i náměstek Nadrchal. Město by podle něj mohlo získávat nové byty z developerské výstavby.

„Vzhledem ke stoupajícím cenám nemovitostí a zvyšující se poptávce po městských bytech by bylo více než vhodné, aby se město zapojilo do družstevního bydlení či nějaké jiné participativní formy, která by řadě obyvatel mohla pomoci k vlastnímu bytu,“ řekl Nadrchal.

Téma bydlení se objevuje na zastupitelstvu opakovaně. V letošním roce také zastupitelé schválili zásady spolupráce s investory, mají zajistit kvalitní stavby a jejich rychlejší přípravu. A k tomu lidem obstarat potřebnou infrastrukturu, aby třeba u nové bytové výstavby nechyběly školky a školy. Investoři mohou spolupracovat s městským koordinátorem, ale také nemusejí.

„Je to krok dobrým směrem. Ale jako většina zásadních projektů ve městě má i tento své mouchy. Město není schopno si vybudovat u developerů takový respekt, aby na tyto zásady přistupovali,“ řekl Lukáš Havlena (Piráti). Za opoziční stranu kandiduje na druhém místě do městského zastupitelstva.

Podle opozičního zastupitele Jakuba Kutílka (Zelení za Piráty) jsou zásady pro spolupráci s investory prvním krokem. „Město si musí udělat pořádek ve svých procesech a hlavně si udělat jasno v tom, co potřebuje a chce. Proto chceme skutečně kompetentní a uznávaný útvar městského architekta, aby město mělo jasnou vizi, kterou bude sebevědomě hájit,“ řekl Kutílek, který v posledních čtyřech letech patřil mezi nejhlasitější kritiky koalice stran ve složení ANO, ODS, Sdružení pro Pardubice, ČSSD a KDU-ČSL.

Další variantou zajistit si bydlení je pro lidi s vyššími příjmy stavba rodinného domu, parcel pro individuální výstavbu ale město už v posledních letech mnoho nenabízí. Podle Nadrchala necelou stovku pozemků radnice prodávala v letech 2018 až 2019 ve Svítkově. „O soukromých pozemcích nemám podrobný přehled, a tak je možné, že i v tomto směru nabídky jsou,“ dodal náměstek Nadrchal.