Ukrajinský duchovní Marian Kurylo, který se stará o válečné uprchlíky v Pardubicích, jen zalapal po dechu.

„No pěkný,“ ulevil si, když viděl totálně vybydlený byt v Husově ulici. „Tohle by už bylo lepší,“ hodnotil další příbytek, který již prošel opravou. A právě do stroze, ale účelně vybavených pokojů by se v dohledné době měli stěhovat lidé, kteří utíkají před ruskou agresí.