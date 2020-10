„Mrtvá“ včela ještě bodla seniora do prstu, záchranářům děkoval za život

„Chtěl jsem jen vyhodit mrtvou včelu. Vzal jsem ji patrně za okraj křídla a chtěl ji vyhodit do koše, ještě mě ale bodla do bříška prstu,“ popsal událost zachráněný.

Pak už šlo vše velice rychle. Začala se mu motat hlava a ztěžka dýchal. Ještě stihl zavolat na sousedku, že je mu špatně, ať volá záchranku.

O jeho životě rozhodovaly sekundy.

Na místo vyrazily hned dvě posádky ze základny v Chrudimi. I přes okamžitou péči a podaná léčiva se však mužův zdravotní stav rychle zhoršil a lékařka pacienta uvedla do umělého spánku.

Poté rozhodla o definitivním zajištění dýchacích cest. To se však nedařilo, a tak ve vteřině zvolila poslední možnou šanci, jak pacientovi zachránit život, a to „bodnutím” přímo do krku.

Během dalších několika sekund byl pacient připojený k dýchacímu přístroji. Vše se podařilo a pacienta posádka muž předala ve stabilizovaném stavu na nejbližším ARO oddělení.

„Děkuji vám za život,” řekl zachráněný senior, když přišel na základnu. A jelikož je amatérským řezbářem, lékařce věnoval vlastnoručně vyrobenou sochu sovy.