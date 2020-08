Záchranka řešila deset vážných bodnutí včelou za den, mohou být agresivnější

Při jednom výjezdu spěchala záchranka k muži, který jedl meloun a nevšiml si, že ovoce zachutnalo i včele. Ta ho bodla do pusy zevnitř.

„Všichni bodnutí, k nimž jsme včera jeli, se nacházeli v ohrožení života,“ řekl mluvčí záchranky Aleš Malý. Naštěstí se ve všech případech podařilo přijet včas a ztlumit následky anafylaktického šoku, do něhož lidé alergičtí na včelí bodnutí upadají.

V jednom případě pomohla i sama poškozená žena. Protože o sobě věděla, že je ohrožená vystupňovanou alergickou reakcí, vzala si lékařem předepsané medikamenty ještě před příjezdem záchranářů.

„V dalších čtyřech případech si lidé sehnali léky, byť nebyli alergiky, ostatní čekali na náš příjezd. V těchto případech je potřeba vždy volat rovnou na linku 155, přepojování k nám z linky 112 je zdržení a tady se skutečně hraje o čas a hrozí udušení,“ upozornil Malý.

Ten doporučuje vpich ledovat nebo aspoň chladit a podat preparáty na zklidnění alergické reakce, pokud jsou k dispozici.

Alergická reakce přichází v řádu několika minut, projevuje se zarudnutím, zhoršením dýchání. „Pacientovi otékají dýchací cesty, takže se nemůže nadechnout, sípá, doprovodným jevem na kůži je zřejmá vyrážka či zarudnutí,“ řekl Malý.

„Loni jsme rozhodně tolik alergických reakcí neměli. Samotná neděle nám naplnila z půlky měsíční statistiku těchto výjezdů,“ podotkl Malý.

Podle dlouholetého chovatele včel Arnošta Klukase ze Břehů u Přelouče mohlo jít o včely, o něž se jejich majitel dobře nestará.

„Včely u dobrého včelaře nestrádají. Když však některý spoléhá na to, že si včela najde potravu jen v přírodě, když je sucho a moc si toho nenastřádá, mohou být včelky nervozní a agresivní. V tomto období se jim musí pomoci a přikrmovat. Slunečnice odkvetly, další květiny usychají, je třeba včelám přilepšit,“ řekl Klukas.

Není výjimkou, že k bodnutí hmyzem může vzlétnout i záchranářský vrtulník.

„Lidé by v těchto dnech měli být hodně pozorní a opatrní na to, co jedí a pijí. Stačí nechat skleničku s vodou na terase, přiběhnou děti, napijí se a je z toho průšvih,“ uzavřel mluvčí krajské záchranky.