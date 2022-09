Chrudim odstranila lavičky od Borzny, zatím jen na zkoušku

Obchodní centrum, které v polovině 80. let brutálně vymazalo z mapy starou chrudimskou čtvrť a zohyzdilo pohled na kostel svaté Kateřiny, je dnes místem, kterému se místní raději vyhýbají.

Nemine týden, aby do nevzhledného zákoutí s neupravenou zelení a popraskaným asfaltem nevyjížděli chrudimští strážníci za problémovými jedinci. „Zrovna nedávno na lavičkách sušili mokré prádlo a nevhodně se chovali. Všech těchto pět lidí hlídka po příjezdu vyzvala, aby své okolí uklidili, a následně je vykázala,“ popsali chrudimští strážníci jeden výjezd, který patřil spíše k těm klidnějším.

Dochází zde nejen k rušení nočního klidu či znečišťování okolí, ale výjimkou nejsou kvůli opileckým rvačkám ani výjezdy záchranářů. „V týdnu jsem tam parkovala, šla okolo s dcerou a bezdomovci na nás pokřikovali. Je to hrozné doupě. Kolem se člověk bojí jít. Ostuda Chrudimi,“ popisuje atmosféru místa jeden z řady příspěvků na facebookové diskusi.

Vedení Chrudimi se proto rozhodlo odvézt z prostranství před Borznou lavičky. K tomuto kroku se město podle starosty Františka Pilného (ANO) připravovalo dlouhodobě.

„Spousta občanů volala po odstranění laviček stejně jako v jiných částech města. Teď se pustíme do nevzhledné zeleně. Vyřežeme ty rozlámané keře, a až to půjde, dojde k ořezu stromů,“ řekl starosta František Pilný.

Opozice nesouhlasí

Opoziční zastupitel Roman Málek (KDU-ČSL) postup města kritizuje. „Možná, že je počet bezdomovců vyšší a zvýšila se i jejich agresivita, ale odvezení laviček není žádné řešení. Je to nesmysl. Kam si naši senioři sednou?“ uvedl Málek.

Pilný tvrdí, že odstranění laviček je jen přechodné. „Je to na zkoušku, na půl roku. Budeme sledovat, co to udělá dál, jestli se nám nepřemístí mimo město. Pokud se situace na Borzně uklidní, lavičky vrátíme. Ale už nepůjde o ty klasické, ale spíše o jednosedadlové, na které si už nikdo nelehne a budou dál od sebe,“ sdělil Pilný. První výsledek odvezení laviček je zřejmý. Lidé nepopíjejí alkohol na lavičkách před Borznou, ale u nákupního centra Dukla přes ulici.

Lidi na okraji společnosti Borzna přitahuje. Loni kvůli nim chtěla chrudimská radnice dokonce vydražit starý plechový sklad za obchodním centrem. Původní majitel byl totiž v exekuci, což lidé bez domova vycítili a z plechové boudy si udělali přístřešek pro přenocování.

„Chtěli jsme rozhodnutí zastupitelstva naplnit, boudu koupit a odstranit, ale bohužel jsme byli přeplaceni. S novým vlastníkem jsme domluveni tak, aby stavbu, kterou nevyužívá, alespoň zabezpečil,“ dodal starosta.

Chrudim chce dohled nad okolím Borzny posílit novými kamerami.

Hlavním problémem Borzny není jen zpustlé prostranství, ale i samotné obchodní centrum, v němž se nabídka obchodů postupně stále zmenšuje. Prodejna potravin na začátku letošního roku skončila, zbývají zde krámky s oblečením či elektronikou.

Objekt patří více vlastníkům a dohoda s nimi na změnách, pokud by o ně město stálo, by byla obtížná.