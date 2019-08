Bývalé radní stíhané kvůli zakázce na sečení trávy soud zprostil obžaloby

„Soud neprokázal, že by se při zadání veřejné zakázky na sečení trávy a ořezy stromů před dvanácti lety dopustili trestného činu,“ uvedl v odůvodnění verdiktu předseda senátu Karel Kudrna.



„Nic jiného jsme ani nečekali,“ uvedli po vyhlášení rozsudku shodně například Karel Sibinský i další sociální demokrat Ivo Hařovský.

Ani jeden z nich ale nejásal. V závěrečném vyjádření řada obžalovaných popsala, jak jim pětileté trestní stíhání zkomplikovalo politickou kariéru, rodinný i pracovní život, většině se také zhoršil zdravotní stav.

Žalobce Alexandr Dadam žádal pro všechny až čtyřleté podmíněné tresty. V závěrečné řeči trval na tom, že obžalovaní se dopustili dvou trestných činů, a to ještě podle starého trestního zákona, zneužívání pravomoci veřejného činitele a porušování povinností při správě cizího majetku.

Podle něj způsobili obvodu škodu přes 55 milionů, když objednali údržbu zeleně na čtyři roky u sdružení firem za 165,5 milionu, přičemž jiné firmy nabídly služby za necelých 110 milionů. „Podávám odvolání v případě všech obžalovaných,“ řekl Dadam po rozsudku.

Někteří ze souzených kritizovali jeho konstrukci obžaloby a hlavně způsob, jakým dospěl k vyčíslení škody. „Je nesmysl porovnávat nabídku vítězné firmy s cenami uchazečů, které jsme museli ze soutěže vyřadit, protože nesplnili podmínky,“ argumentovali například Hařovský i Sibinský.

S názory kritiků se ztotožnil také soudce Kudrna. Ten řekl, že takový způsob výpočtu škody, který vychází ze srovnání ceny vysoutěžené s cenou hypotetickou, je nezákonný.

Zdůraznil, že radní tehdy museli vyřešit opožděné sečení trávy. „Kdybyste to neudělali, přišly by na vás desítky, možná i stovky trestních oznámení,“ řekl jim. Zmínil také to, že kauza zaváněla politickým podtextem: „Od toho se však soud zcela oprostil,“ dodal.