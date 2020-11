V čele Moravskoslezského kraje zůstane Ivo Vondrák, zvolili ho už podruhé

Volba hejtmana nebyla překvapivá. Ivo Vondrák je lídrem hnutí ANO, které už podruhé v řadě vyhrálo volby v kraji. Na ustavujícím zastupitelstvu pro Vondráka hlasovalo 51 zastupitelů, 12 (z řad KSČM a Pirátů) se zdrželo.

Brzy po povolebním sečtení hlasů vytvořilo vítězné hnutí stejně jako v minulých čtyřech letech koalici s lidovci a ODS, která se letos ucházela o hlasy voličů na společné kandidátce s TOP 09. Nově se přidala ČSSD.

„Myslím si, že doba, která nás čeká, není jednoduchá. Budeme procházet náročným obdobím transformace a spolupráce a široká podpora v zastupitelstvu bude důležitá,“ vysvětlil už dříve hejtman rozšíření koalice.

Nová koalice má v zastupitelstvu pohodlnou většinu 46 z 65 hlasů.

Prvním náměstkem se stal Jakub Unucka z ODS. Bude mít na starost průmysl včetně energetiky a „chytrý region“.



„Vybral jsem si to. Kraj potřebuje energetického koordinátora, protože v souvislosti se zavíráním dolů čekají náš region, který je ze 70 procent závislý na černém uhlí, velké změny. Místní firmy potřebují několik let na to, aby si zajistily dovoz uhlí i jeho skládkování. Chtěl bych například, aby tu vznikla strategická skládka černého uhlí pro celý stát. Většinu ho stejně spotřebuje náš kraj,“ uvedl Unucka.

Dalšími náměstky jsou Jan Krkoška, Martin Gebauer, Jaroslav Kania a Radek Podstawka (všichni ANO), Lukáš Curylo a Jiří Navrátil z KDU-ČSL a Stanislav Folwarczny z ODS. V radě ještě zasednou Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS) a Petr Kajnar (ČSSD).

V opozici budou mít silný hlas Piráti

Nejsilnější opoziční stranou budou Piráti, kteří měli ve volbách třetí nejlepší výsledek.

Krajské volby na severu Moravy a ve Slezsku s výraznou převahou vyhrálo hnutí ANO, se ziskem těsně nad třicet procent hlasů má čtyřiadvacet zastupitelských mandátů. Nikde v republice není hnutí ANO tak silné.

ODS v koalici s TOP 09 mají deset mandátů, Piráti devět, lidovci sedm, sociální demokraté pět.