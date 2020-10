Koalice v Moravskoslezském kraji dělila křesla v radě, Unucka povýšil

Volby v kraji vyhrálo už podruhé hnutí ANO. Do ustavujícího jednání nového zastupitelstva, které se sejde až v listopadu a zvolí nové radní, řídí kraj rada v původním složení.

Už teď je ale jisté, že poslední dny ve funkci tráví náměstkyně hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová (ANO) i dva neuvolnění radní: Radmila Vlčková (ANO) a Vít Slováček (KDU-ČSL).

Lídři čtyř politických stran a hnutí, kteří se rychle domluvili na spolupráci, totiž včera podepsali koaliční dohodu a oznámili návrhy na rozdělení resortů. Jelikož nová koalice má v zastupitelstvu 46 z 65 hlasů, snadno představy prosadí.

Své posty by tak měli obhájit hejtman Ivo Vondrák, který má na starost strategický rozvoj kraje, zahraniční vztahy a bezpečnost, i náměstci Lukáš Curylo (kultura a památková péče), Jaroslav Kania (finance, investice a majetek), Jan Krkoška (regionální rozvoj a turistický ruch, evropské fondy a operační programy), Stanislav Folwarczny (školství a sport), Jiří Navrátil (sociální oblast) i Martin Gebauer (zdravotnictví).

Například Martin Gebauer byl přitom mnohokrát terčem kritiky za likvidaci akutní lůžkové péče v Orlové nebo za to, že s příchodem koronaviru zmizel z veřejné scény.

„Koronaviru se věnuji od začátku. Teď začíná znovu přituhovat, plní se nemocniční lůžka, proto organizujeme vznik dalších covid lůžek na jiných odděleních. Ale protože se jedná o stěžejní záležitost, nadále ji bude komunikovat hejtman, kterému to náleží a v jehož gesci je také bezpečnost,“ uvedl Gebauer.

Podotkl, že žádnou další nemocnici neplánuje kraj omezovat či zavírat ani prodávat. A proměnu nemocnice v Orlové považuje za správnou.

„Vznikají tam nové ambulance, primární péče se rozšiřuje a v Karviné-Ráji teď vzniká nové ortopedické oddělení včetně operačních sálů za 43 milionů,“ dodal náměstek.

Nové vedení bude muset řešit dopady zavírání dolů

V radě zůstane i Jakub Unucka, díky posílení pozice ODS + TOP 09 se stane 1. náměstkem místo Lukáše Curyla z KDU-ČSL a místo dopravy bude mít na starost průmysl včetně energetiky a zůstane mu chytrý region.

„Vybral jsem si to. Kraj potřebuje energetického koordinátora, protože v souvislosti se zavíráním dolů čekají náš region, který je ze 70 procent závislý na černém uhlí, velké změny. Místní firmy potřebují několik let na to, aby si zajistily dovoz uhlí i jeho skládkování. Chtěl bych například, aby tu vznikla strategická skládka černého uhlí pro celý stát. Většinu ho stejně spotřebuje náš kraj,“ uvedl Unucka.

Nové složení rady Hejtman: Ivo Vondrák (ANO)

1. náměstek: Jakub Unucka (ODS)

Náměstci: Jan Krkoška, Martin Gebauer, Jaroslav Kania, Radek Podstawka (všichni ANO); Lukáš Curylo, Jiří Navrátil (oba KDU-ČSL); Stanislav Folwarczny (ODS) Radní: Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS); Petr Kajnar (ČSSD)

Zmínil, že bude úzce spolupracovat s novou náměstkyní pro životní prostředí. Tuto pozici má získat jeden ze tří nováčků: Zdenka Němečková Crkvenjaš ze stejné kandidátky, která má být uvolněnou radní. Zatím řeší, zda se kvůli tomu vzdá funkce přednostky popáleninové kliniky ve Fakultní nemocnici Ostrava. „Není snadné mě v nemocnici nahradit. Jednám o tom s vedením,“ přiznala lékařka.

Dalšími nováčky budou náměstek pro dopravu Radek Podstawka (ANO), dosavadní předseda dopravního výboru, a uvolněný radní Petr Kajnar (ČSSD), který bude mít na starost územní plánování. „Pokusím se využít rozvojové zóny, například zavřené doly, pro průmysl či turistiku a zábavu tak, aby vznikala nová pracovní místa,“ řekl Kajnar.