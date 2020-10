Rozšířit koalici o ČSSD nám nikdo nepřikázal, odmítá hejtman Vondrák

Piráti: Rozšíření koalice nás nemile překvapilo Poprvé se Česká pirátská strana dostala do krajského zastupitelstva a zisk necelých dvanácti procent zaručující devět mandátů překonal očekávání jedničky kandidátky Zuzany Klusové. „Jasně jsem stanovila hranici úspěchu na jedenáct procent hlasů, takže jsme s ještě mírně lepším výsledkem spokojení. Oslavy však jsou vzhledem ke koronaviru decentní,“ hodnotila krajská místopředsedkyně Pirátů. Překvapilo vás něco na volebních výsledcích v kraji?

Přiznávám, nečekali jsme tak dobrý výsledek ODS s TOP 09. Koalice se jim určitě vyplatila. Také jsme rádi, že se nepotvrdily některé průzkumy, které dávaly SPD jako druhou nejúspěšnější stranu. Pak také můžeme litovat půl procenta hlasů pro takzvané Moravské a Slezské Piráty, kteří však s námi nemají nic společného. Škoda každé desetiny. Není vám také líto, že hnutí ANO dalo při rozšíření koalice přednost ČSSD?

Ani ne, určitě bychom se vzhledem k našemu volebnímu výsledku nespokojili s jedním radním. A i když bychom se rádi podíleli na vedení kraje, tak jsme počítali s tím, že budeme v opozici. Přizvání ČSSD do krajské koalice nás však hodně nemile překvapilo. Vždyť koalice ANO, ODS a KDU-ČSL měla i tak dostatek hlasů. Říkáte to dost roztrpčeně...

Jistě. To, že zrovna ČSSD a Petr Kajnar mají mít na starosti tak důležitou věc, jakou v dalších letech bude transformace průmyslu, je podle nás rozhodně krokem zpět. Proč?

Ve všech předvolebních debatách hejtman i lídr ODS tvrdili, že průmyslové zóny, tento starý styl transformace, není to, co by se tady v kraji mělo dít do budoucna. Takže argument, že vzali Kajnara, protože má zkušenosti právě se zónami, vůbec nedává logiku. Třeba v Karviné vidíme, že sociální demokracie se tam do žádné odvážné cesty transformace průmyslu určitě nevydala. Ale hejtman současně řekl, že se spoluprací s Piráty počítá...

Už jsme se s hnutím ANO sešli a nabídli nám dva lidi do komisí a dva do výborů, z toho předsedu kontrolního výboru. Tedy nic nad rámec toho, co by se vzhledem k našemu volebnímu výsledku slušelo. Řekli jsme, že se nám to zdá málo. Chtěli bychom dva předsedy, nejlépe výboru pro životního prostředí a případně územního plánování. A pokud by byli ochotní nám dát jen jednoho předsedu, tak pak místo kontrolního něco z těchto dvou výborů. Uvidíme, jak zareagují. Volby do Senátu už tak podle vašich představ asi nedopadly...

Bohužel dvě třetí místa. Přitom jak Radim Kravčík na Karvinsku, tak Martin Tomášek v Ostravě byli velmi kvalitní kandidáti. Musíme se s tím smířit a dohodnout se, jestli některého z finalistů podpoříme. (jog) Piráty, kteří měli na severu Moravy a ve Slezsku třetí nejlepší výsledek, do krajských voleb vedla Zuzana Klusová.