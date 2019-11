Vyvíjí v Ostravě unikátní léčbu rakoviny. Zatím je moc drahá, říká vědec

Michal Šimíček je totiž čerstvým nositelem prestižní ceny Neuron pro mladé nadějné vědce v oboru medicína. „Je to obrovská pocta nejen pro mne samotného, ale i pro celý náš tým pracující v rámci Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Určitě to pomůže k zviditelnění našeho vědecko-výzkumného centra, jelikož Ostravu by si nikdo v uplynulých letech s kvalitním biomedicínským výzkumem nespojil,“ říká 34letý Šimíček.