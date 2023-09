Ven z města ano, zpátky už ne. Opravy v Opavě omezí provoz na výpadovce do Ostravy

„Správa silnic Moravskoslezského kraje začne s rekonstrukcí Těšínské ulice na konci srpna. Ta se bude opravovat postupně do poloviny října,“ sdělila mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

Práce se dotknou také části Nádražního okruhu. Stavební dělníci na asi 2,5 kilometru dlouhém úseku mezi kruhovým objezdem u Globusu a křižovatkou u opavského východního nádraží obnoví povrch. Stavba vyjde na 25,7 milionu korun, platí ji kraj.

Oprava se dělí do několika etap. Od včerejška dělníci frézují povrch silnice v úseku od zimního stadionu k železničnímu přejezdu nedaleko Ostroje a pro celý úsek platí částečná uzavírka. Od čtvrtka 7. září se totéž i s částečnou uzavírkou přesune na úsek od přejezdu ke kruhovému objezdu u Globusu. Na to od poloviny září ve třech etapách naváže pokládání asfaltu. Hotovo by mělo být 14. října.

Všechny částečné uzavírky umožní průjezd Těšínskou jen směrem ven z města. V opačném směru musí řidiči ještě před Opavou využít spojku S1 a město zčásti obkroužit. Oprava znamená také omezení dostupnosti většiny firemních areálů, objektů a bytových domů v ulicích Těšínská, Nádražní okruh, Anenská, Jiráskova, Jateční, Mlýnská a Polanova.

Město Opava žádalo posunutí termínů prací, oprava Těšínské totiž znamená velké dopravní komplikace. „Chtěli jsme, aby rekonstrukce začala po dokončení obchvatu, který by měl odvést velkou část dopravy, nebo v době letních prázdnin, kdy nejezdí tolik aut,“ upřesnil opavský radní pro dopravu Petr Popadinec s tím, že obchvat by měl být hotový už v půlce září. Změnu načasování už ale nedovolilo vyhlášené výběrové řízení.

Podrobnosti k aktuálně platným uzavírkám jsou na webu Správy silnic a webu a sociálních sítích Opavy.