Boj o spalovnu. Proti je Ostrava, vadí jí emise i nárůst dopravy

2024. Klíčové datum odpadů řeší krajská studie V roce 2024 vstoupí v platnost zákaz skládkování nevytříděného komunálního odpadu. Právě na skládkách přitom nyní končí velká část odpadu vyprodukovaného v kraji. I proto nechali zástupci kraje vypracovat zprávu s návrhy, jak řešit odpad po klíčovém datu. V ní zpracovatel mimo jiné doporučuje výstavbu jedné nebo dvou ZEVO spaloven (zařízení pro energetické využití odpadu – pozn. aut.) v lokalitě Dětmarovické elektrárny a v Ostravě. „Ta zpráva předkládá několik variant. Není to berná mince už proto, že kraj nebude investorem do spaloven. Ale stojíme před otazníkem, co bude po roce 2024, a studie měla být spíše takovou kuchařkou pro obce, které pak mohou zvážit, kudy se vydat,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství na kraji Jan Filgas. Na výstupy ze zprávy upozornili i zástupci Pirátů. Podle nich by kapacita chystaných spaloven byla vyšší než množství vyprodukovaného odpadu. „Odpad se tak bude svážet minimálně z Olomouckého a Zlínského kraje, pravděpodobně i ze zahraničí,“ míní Zuzana Klusová. To zástupci kraje odmítají. „Už v případě existujících spaloven jsme se ostře ohradili k možnosti dovážení odpadů odjinud,“ podotkla Miroslava Chlebounová z tiskového odboru kraje.