Havířov má první sdílenou lednici. Jídlo je pro všechny, pivo do ni nepatří

„Slouží opravdu všem, jen je třeba dodržovat určitá pravidla,“ uvedla dobrovolnice a šéfka projektu Kamila Tiszaiová.

Lidé mohou dávat do ledniček potraviny, které jsou v originálním balení, neotevřené a kterým zbývá ještě minimálně dva dny trvanlivost. Na nezávadnost umístěných potravin bude pravidelně dohlížet síť dobrovolníků.

Podle Tiszaiové s sebou mohou sdílené ledničky nést poselství i pro ty, kteří je nebudou využívat. „Jde o to vzbudit v člověku myšlenku, zda toho jídla nenakupuje příliš, když jej poté musí vyhazovat,“ popsala Tiszaiová.

Sdílená lednička je první na Karvinsku. Brzy by ale měly přibýt další, nejen v Havířově, ale i v Orlové. „Mělo by jich být celkem šest. Jen pro ně ještě musíme najít vhodné místo,“ dodala Tiszaiová.

Projekt má své příznivce i kritiky. „Čekali jsme, že se objeví i negativní ohlasy. Například nájemnice z bytu v přilehlém domě měla obavy, že se u lednice budou zdržovat lidé. Snažili jsme se ji vysvětlit, že i kdyby si tam pro jídlo přišel bezdomovec, tak si otevře lednici, něco si vezme a půjde pryč.

Vychlazenou dvanáctku by v lednici kolemjdoucí hledali marně. „Alkohol tam nepatří a přiznám se, že nevím, který chlap by dal své pivo z lednice do té naší,“ dodala v žertu Tiszaiová.

Ledničku hlídá speciální technologie

Spotřebič je opatřen i speciální technologií. „Instalovali jsme do něj jednotku, která odesílá informace o každém otevření dvířek, měří teplotu uvnitř a chrání ledničku proti vandalům. Kdyby do ní někdo začal kopat či mlátit, nahlásí nám to, zároveň je napojená na pult veřejné ochrany,“ vysvětlil Jiří Tomčala ze společnosti NAM System.

Otevření první sdílené ledničky je dalším projektem spolku, který působí v Havířově pod vedením manželů Graciána a Hany Svačinových. Ve snaze zamezit plýtvání jídlem spolek už několik měsíců zajišťuje svážení nesnědených menu z patnácti havířovských restaurací.

„Převezli jsme za červen a červenec 450 porcí neprodaných menu, která by jinak skončila v koši, ke klientům noclehárny a azylového domu při Armádě spásy,“ zmínil Gracián Svačina.