Kde jste se o střelbě dozvěděl?

Zrovna jsem jel po dálnici, byl jsem někde u Fulneku. Popravdě jsem si v první chvíli pomyslel, jestli to není nějaké cvičení zásahu ve fakultní nemocnici, které jsem třeba před časem podepsal, ale pak na to pozapomněl. Brzy bylo jasné, že je to realita.