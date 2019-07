Frýdecko-Místecká nemocnice se po letech dočkala magnetické rezonance

Nemocnice na rezonanci čekala velmi dlouho. „Asi dvacet tři let,“ zmínil její ředitel Tomáš Stejskal s tím, že dnes už každá nemocnice, která poskytuje akutní péči 24 hodin denně sedm dní v týdnu, tuto standardní vyšetřovací metodu potřebuje.

Přístrojová komise ale se souhlasem otálela, protože takové zařízení už má soukromý subjekt ve stejném městě a další dvě magnetické rezonance jsou v třineckých nemocnicích ve stejném okrese.

„Scházel jsem se kvůli tomu i s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a vysvětloval, proč naše velká nemocnice potřebuje magnetickou rezonanci. Dosud musela hospitalizované pacienty vozit na vyšetření jinam, a to i do jiných měst, což vedlo k dlouhým čekacím lhůtám,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Podotkl, že vývoj medicíny jde dopředu a lékaři by měli v současnosti u dětí do 15 let vyšetření v magnetickém poli upřednostnit před rentgenovými přístroji včetně CT kvůli radiační zátěži, která se sčítá celý život. „I proto chceme další dvě rezonance na Karvinsko,“ dodal.

„Máme teď nejšpičkovější zařízení v kraji. Poskytuje velmi kvalitní obrazový záznam. Do tunelu o průměru 70 centimetrů se vejdou i velmi obézní lidé, odhadem do 200 kilogramů. Můžeme jako jediní vyšetřit také pacienty s kardiostimulátory. Plánujeme i zákroky, které jinde nejsou možné,“ zmínil vedoucí radiologický asistent na magnetické rezonanci Dušan Matyášek s tím, že po zkušebním provozu pojede nový přístroj ve Frýdku-Místku na dvě směny a denně vyšetří minimálně 20 pacientů.

Nové přístroje zkracují čekání

Dříve se velkému množství drahé techniky bránily i zdravotní pojišťovny, na rezonanci ale mění názor. „V Moravskoslezském kraji je už 14 magnetických rezonancí a další zřejmě přibudou. Časem by mělo toto vyšetření ve větší míře nahradit rentgenování,“ uvedl ředitel oblastní pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny Aleš Zbožínek.



Na jaře se po letech žádostí dočkala magnetické rezonance i nemocnice v Krnově.

„Obyvatelé Krnovska a Bruntálska čekali v minulosti na vyšetření až čtyři měsíce a absolvovali ho většinou v Ostravě, Opavě nebo Olomouci. Od 2. dubna jsme vyšetřili už přes 900 lidí a čekací doba u neakutních pacientů je nyní jeden měsíc. Akutní jsou vyšetřeni bez čekání,“ sdělil ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Zprovoznění přístroje v Krnově uvolnilo ruce zdravotníkům ve Slezské nemocnici v Opavě, kteří měli pro pacienty z Krnovska vyčleněných sedm termínů v týdnu.

„Čekací doba se u nás zkrátila ze tří měsíců na dva,“ řekl primář radiologického oddělení opavské nemocnice Kamil Hudeczek. Posteskl si ale, že někteří lidé se teď objednávají v Opavě i Krnově a jdou tam, kde je vezmou dříve, jenže to neohlásí druhé nemocnici a blokují tam termín.