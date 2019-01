Nová magnetická rezonance zkrátí pacientům čekání z osmi na čtyři týdny

Magnetické rezonanci podle odborníků patří budoucnost nejen v krajských, ale i v okresních nemocnicích. Je to sice jedna z nejsložitějších a nejdražších zobrazovacích metod, ale k organismu je šetrná a nezatěžuje jej rentgenovým zářením jako vyšetření na CT.

Nemocnice v Pardubickém kraji měly dosud k dispozici pouze dva přístroje v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí, což potřebám zdravotnických zařízení nestačí. Teď v krajské nemocnici přibude třetí, což by mělo zkrátit čekání pacientů na vyšetření zhruba na čtyři týdny.

„Naše objednací doby jsou momentálně šest až osm týdnů, kapacitu máme naplněnou,“ uvedl primář Radiodiagnostického oddělení Pardubické nemocnice Leoš Ungermann. Dodal, že dosavadní magnetická rezonance jede na dvě směny včetně sobot a nedělí.

Zatímco starší přístroj pracuje s magnetickým polem s intenzitou 1,5 tesla, nový stroj společnosti Canon má pole s intenzitou 3 tesla. Je tišší, skenování potrvá kratší dobu, ale především může poskytnout podstatně více detailů, což je důležité při vyšetření pacientů postižených onkologickým onemocněním.

„Je to stroj, který nemocnici posune dál,“ uvedl Leoš Ungermann. Pro krajské nemocnice v zemi je dnes už samozřejmostí mít přístroje dva. Pardubická nemocnice tak nákupem stroje za bezmála 50 milionů korun dohání svůj dosavadní handicap.

Na druhou stranu právě v Pardubicích je situace výjimečná, protože soukromá společnost Multiscan, která společně s nemocnicí provozuje onkologické centrum, má na poliklinice v Rokycanově ulici další dvě moderní magnetické rezonance.

„V nemocnicích se na vyšetření magnetickou rezonancí čeká měsíce, u nás pacienty přijmeme do dvou týdnů,“ uvedl ředitel Multiscanu Pavel Pivrnec.

V praxi to vypadá tak, že Nemocnice Pardubického kraje by sice chtěla posílat své pacienty na vyšetření na svoji magnetickou rezonanci, což by bylo pro ni i ekonomicky výhodnější, ale kvůli chybějícímu přístroji to nešlo.

Řada lidí z Chrudimské nemocnice tak nyní míří rovnou na polikliniku k soukromé společnosti.

„Předpokládám, že nyní budeme moci pokrýt část pacientů, ne-li všechny z Chrudimské nemocnice,“ uvedl Ungermann.

Magnetická rezonance Magnetická rezonance je vyšetření, které lékaři umožňuje detailně zobrazit tkáně a orgány lidského těla. Nepracuje na principu rentgenových paprsků, ale využívá velmi silného magnetického pole. Je bezbolestné a nemá žádné negativní účinky na lidský organismus. Přístroj tvoří obrovský magnet ve tvaru tunelu a pohyblivé vyšetřovací lůžko. Vyšetření špatně snášejí lidé, kteří trpí klaustrofobií.

Nová magnetická rezonance, kterou jeřáb přesunul do předem připraveného prostoru, by měla začít pacientům sloužit od dubna.

Tím investice do špičkových diagnostických přístrojů nekončí. Nemocnice chce počátkem roku 2020 instalovat i přístroj PET/CT, který v sobě kombinuje dvě metody vyšetření - počítačovou a pozitronovou emisní tomografii.

V plánu ovšem je i nákup další magnetické rezonance na východ kraje. Zatím je tam k dispozici jediný přístroj v Ústí nad Orlicí, kde se na vyšetření nyní čeká osm až devět týdnů.

Nová magnetická rezonance by měla být umístěna v Litomyšlské, nebo Svitavské nemocnici.