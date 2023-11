Nebudeme konkurenceschopní. Firmy tlačí na vládu o pomoc s energiemi

„Vysoké ceny energií mají dramatický dopad na naši konkurenceschopnost. Ceny energií jsou u nás oproti evropské konkurenci vyšší, což přináší značně nesourodé podmínky pro podnikání,“ popsala situaci většiny energeticky náročných firem mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková.

A na klidu zástupcům výrobních společností nepřidalo ani nedávné rozhodnutí německé vlády o podpoře domácího průmyslu, která by měla dosáhnout až dvanácti miliard eur.

Proto firmy požadují podobnou pomoc i po české vládě. „Tuto středu máme jednání s vládou, zda a jak změní současné nastavení energetiky,“ konstatoval Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy.

„Zda toto jednání bude finální, zatím neumím říct, varianty jsou na stole. Pokud by to ale nedopadlo, museli bychom začít přemýšlet o jiném postupu. Ale věřím, že se na nějakém kompromisu dohodneme,“ nastínil Rafaj.

Požadavek průmyslových firem by mohlo podpořit i pondělní rozhodnutí Evropské komise, která pozměnila podmínky pro podobné varianty podpory ze strany jednotlivých států.

„Komise přijala omezené prodloužení ustanovení, která členským státům umožňují i nadále poskytovat omezené částky podpory, spolu s přiměřeným zvýšením stropů podpory pro období zimního vytápění a podporou na kompenzaci vysokých cen energie do 30. června 2024,“ stojí ve sdělení Evropské komise.

Firmy mají problémy už nyní

Vysoké ceny energií jsou totiž pro firmy drtivé. A mnohé se kvůli nim již dostávají do problémů.

V nejhorší situaci je v současnosti, pokud nebudeme počítat problémy mnohem větší společnosti Liberty Ostrava, podle všeho firma Vítkovické slévárny, do roku 1994 součást VŽKG. Ta je od čtvrtku minulého týdne v insolvenci, soud povolil reorganizaci.

„Vedle přerušení odbytu v Rusku a na Ukrajině se na problémech firmy podepsaly hlavně vysoké ceny energií, slévárny jsou energeticky velice náročný provoz,“ popsala situaci ve firmě její mediální zástupkyně Jana Dronská. „V současnosti se jedná o vstupu investora do firmy, který by situaci stabilizoval. Lepší ceny elektřiny by každopádně zachování co největšího počtu pracovních míst prospěly.“

A vysoké ceny trápí i firmy působící v automobilovém průmyslu a dalších oborech lehkého průmyslu. „Podle mě je největším problémem českých průmyslových firem, že ani na takzvaném ‚jednotném‘ trhu Evropské unie nemají jednotlivé země, a tudíž ani výrobci z různých zemí EU, jednotné podmínky,“ přiblížil hlavní problém vysokých tuzemských cen energií Libor Černý, ředitel divize automotive skupiny BR Group. „Pro zákazníky je pak výhodnější nakupovat u dodavatele, který má levnější energii, a tedy i levnější produkci.“

Podle Petra Mitury, výkonného ředitele BR Group, by pomohlo řešení německé vlády, která stále firmám odpouští poplatky za obnovitelné zdroje elektřiny a peníze získává z emisních povolenek.

„To je správná cesta pomoci průmyslu, nikoliv náš návrat poplatků za obnovitelné zdroje. Alespoň firmám, které do energetických úspor a alternativních zdrojů energií investují, by tyto poplatky mohla vláda odpustit,“ naznačil Mitura.