Energie zdražovat nemusely. Vláda se podřídila Bruselu dřív, než bylo nutné

Stačilo nepospíchat

Plošnou pomoc s cenami sice zakazuje od ledna nová směrnice EU, ale dokud ji český parlament neschválí a „nepřeklopí“ do zákonů, není platná a Česko by mohlo dál hrát podle starých pravidel.

Směrnici schválila Unie v polovině roku s tím, že má platit od ledna, ale Česko ji dosud nestihlo schválit. Směrnici totiž překlápí do novely zákona o emisních povolenkách, ke kterému však mají ministerstva i třeba Svaz průmyslu a obchodu řadu připomínek. Dokud je ministerstvo životního prostředí nevyřeší, nemůže zákon poslat ani ke schválení vládě. Podle odborníků se to určitě nestihne do konce roku, a kdyby vláda chtěla domácnostem s placením energií ulevovat co nejdéle, stačilo s přijetím nepospíchat.