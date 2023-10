Evropa si musí uvědomit, že to bez těžkého průmyslu nejde, říká nový šéf Třineckých železáren

Zhruba deset let má na to, aby přenesl Třinecké železárny do nové éry, jejich nový generální ředitel Roman Heide. Funkce se ujal na jaře, po končícím Janu Czudkovi. Úkol od akcionářů zní jasně. Transformovat železárny na podnik s nižšími emisemi CO 2 .

Do čela Třineckých železáren jste nastoupil v období, které není pro hutnický sektor právě nejlepší. Jak to vnímáte?

Pro naše akcionáře pracuji už osmým rokem a svůj nástup beru jako ohromnou příležitost. Situace není jednoduchá, byl tady covid, je tady válka na Ukrajině...

Měl jsem na mysli spíše situaci v oboru celkově.

Je, jaká je, a musíme se s ní poprat. A zároveň je to, co se děje na evropském trhu, obrovská příležitost. Přicházejí velké změny v podobě Green Dealu, v podobě nařízení a normativů, které budou měnit ocelářství jako takové. To je příležitost pro nás, kteří budeme vyrábět ocel novou technologií.