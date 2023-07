V kravíně za Opavou ležela bezdomovkyně, měla popáleniny na 50 procentech těla

O popálené osmačtyřicetileté ženě v objektu bývalého kravína za Psychiatrickou nemocnicí v Opavě se záchranáři dozvěděli v úterý po patnácté hodině z telefonátu na tísňové lince. Jestli volal například náhodný svědek, neuvedli.

Záchranáři tam byli už šest minut po oznámení. „Žena byla v okamžiku příjezdu dvou týmů záchranářů při vědomí a komunikovala. Prvotní vyšetření zasahující lékařkou však ukázalo život ohrožující popáleniny II. stupně, a to v oblasti trupu, hlavy, horních i dolních končetin,“ uvedl krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Dodal, že žena byla celkem popálena na zhruba padesáti procentech těla.

Záchranáři uvedli popálenou do umělého spánku, převedli na umělé dýchání a prvotně ošetřili popáleniny. „Poté byla pacientka transportována do ostravské fakultní nemocnice a předána do péče týmu popáleninového centra,“ uvedl mluvčí.

Případ si převzala policie, protože není zatím jasné, co se stalo, jestli na těžkém poranění ženy neměl podíl i někdo jiný.

„Žena byla nalezena ve volně přístupné chátrající budově, kterou v současné době obývají osoby bez přístřeší. Případ je nyní v intenzivním prošetřování a prověřování ze strany policistů a kriminalistů,“ doplnil opavský policejní mluvčí René Černohorský.

