Petr Orel zachraňuje orly už 20 let. Vrací se do přírody navzdory člověku, říká

Vedoucí projektu návratu orla skalního do tuzemské přírody a ředitel Stanice na záchranu živočichů v Bartošovicích Petr Orel získal prestižní Cenu Ivana Dejmala. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Dvacet let práce, radosti i zoufalství. I to se skrývá za návratem v minulosti u nás zcela vyhubeného orla skalního do volné přírody. Hlavní podíl na tomto projektu nese Petr Orel, vedoucí nejstarší záchranné stanice pro živočichy ve střední Evropě, která leží v Bartošovicích na Novojičínsku.