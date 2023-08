Ostrava chce přilákat mladé lidi, podpoří energetiku a digitalizaci

„Pokud do Ostravy přivedeme mladé lidi nabídkou atraktivních univerzitních oborů, jsem přesvědčen, že část absolventů tu po studiu zůstane. Někteří si tu založí firmu, jiní rodinu,“ prohlásil ostravský primátor Jan Dohnal.

Město bude podle něj dál podporovat rovněž projekty z minulých let, mezi které patří například stavba vědecké knihovny nebo koncertní haly. Další podpory ze strany města se dočká i výstavba nových pavilonů v ostravské zoologické zahradě a poměrně velký prostor dostanou také výstavby městských parků a parkovacích domů.

„Parkování ve všech městech je dnes problém a Ostrava není výjimkou. Protože ulice dalšími odstavenými auty zatěžovat nechceme, je výstavba parkovacích domů jediným řešením,“ zdůvodnil Dohnal. „Pokračovat budeme jednak ve stavbě velkého parkovacího domu před Městskou nemocnicí Ostrava, jednak chceme najít pozemky a možnosti, abychom mohli podobný několikapatrový parkovací dům postavit i v těsné blízkosti fakultní nemocnice,“ podotkl primátor.

Ani návrhy na úpravu veřejných prostranství ve strategických plánech nechybí. „Pozornost si jistě zaslouží změna prostranství před kostelem svatého Ducha v městském obvodu Ostrava-jih,“ zmínila náměstkyně primátora Hana Tichánková. „Dnes, když tudy projíždíte, vidíte tam jen parkoviště. Teď již máme vítěze architektonické soutěže a chystá se projekt, ve kterém nechybí odpočinková zóna s vodní plochou a dětskými hřišti.“

„Digitalizace se lidé nemusí bát“

Při tvorbě nového strategického plánu města nevycházejí tvůrci jen z poznatků odborníků. „Do debat zapojujeme i veřejnost, a to například formou dotazníku, ze kterého mimo jiné vyplynulo, že nejvíce spokojení jsou lidé s dopravou, trávením volného času a školstvím,“ uvedl Dohnal. „Nejhůře hodnotili kulturu, čistotu a vzhled veřejných prostor a bezpečnost ve městě, což jsou oblasti, na kterých chceme v budoucnu více zapracovat.“

Do debaty o budoucím rozvoji Ostravy pro roky 2023 až 2030, a to formou vyplnění dotazníku, vstupem do pocitových map nebo účastí v debatách či diskusích, se dosud zapojilo dvanáct tisíc obyvatel města a desítky odborníků.

Podle Daniela Konczyny, jenž je garantem dodavatelů a zpracovatelů strategického plánu Ostravy, pak bude větší důraz kladen i na energetiku a digitalizaci. „Ostrava potřebuje stejně jako domácnosti a jiné firmy lépe hospodařit s energetickými zdroji. Jednak se bude více orientovat na obnovitelné zdroje energie, jednak se bude snažit za teplo a energie ve svém majetku uspořit,“ konkretizoval Konczyna.

„Co se digitalizace týká, čeká nás digitalizace různých agend. Není to něco, čeho by se lidé měli bát. Digitalizace agend jim umožní vyřídit si z mobilu či počítače to, co potřebují, i ve chvílích, kdy na úřadě nikdo není,“ dodal Konczyna.