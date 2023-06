Z pavilonu na ostravském výstavišti vznikne divadlo, umožní opravu dalšího

Bývalý výstavní pavilon G na Černé louce v Ostravě se do dvou let změní v divadlo a kulturní centrum. Stavební povolení na rekonstrukci „géčka“ získalo divadlo na jaře, stavět by se mělo začít na podzim. Přípravné práce ke stavbě již začaly.