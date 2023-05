Zmatený naháč stál na ulici jen v teniskách, záchranáři ho odvezli do nemocnice

Když minulý čtvrtek v půl třetí ráno hlídkovali strážníci v Jungmannově ulici, upoutala jejich pozornost silueta muže, který postával na chodníku za zaparkovanými vozidly. Vzhledem k pozdní době se jej hlídka rozhodla zkontrolovat.

„Jednatřicetiletý muž byl zcela nahý. Jediné, co měl výrazně potetovaný muž na sobě, byly tenisky,“ přiblížil mluvčí strážníků Jindřich Machů.

Muž působil po celou dobu dezorientovaně a vůbec nekomunikoval. Strážníci mu poskytli termofolii, do které jej zabalili.

„Následně pak vyčkali do příjezdu zdravotníků, kteří rozhodli o jeho převozu do nemocnice, a to za asistence strážníků,“ doplnil Machů.