Příběh karvinského uhlí a dvou státních firem. Obnova těžby zůstává teorií

Možnost obnovení těžby černého uhlí ve vybraných dolech na Karvinsku se zatím zdají spíše jen teoretické. Vedle vysokých nákladů to jsou třeba v současnosti jen těžko představitelné nároky na počet lidí, kteří by se do dolů museli vrátit.