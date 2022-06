Jeden z nejlepších kroků vlády, míní experti o prodloužení těžby uhlí v OKD

Za jeden z nejlepších kroků současné vlády označil prodloužení těžby v OKD analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal. „V tuto dobu je v celé Evropě nedostatek energetického i koksovatelného uhlí, i velký producent uhlí a jeho spotřebitel Polsko ho dováží nejen z Ruska, se kterým chce skončit do roku 2024, ale i ze zemí mimo EU. Avizovaných 1,3 milionu tun ročně sice Evropu vůbec nezachrání, ale přispěje k deputinizaci Evropy, byť za cenu dočasné karbonizace,“ uvedl Dohnal.

Stát i OKD se podle Dohnala dívají na prodloužení těžby jako na krátkodobý projekt. „A pokud za několik let se energetická bilance v Evropě zlepší, a tak i klesne cena uhlí, těžba v OKD zřejmě nebude pokračovat. Věřím, že i investice na obnovení těžby budou činěny uvážlivě tak, aby jejich návratnost byla v řádech měsíců,“ uvedl.

Cena koksovatelného uhlí ve světě a v Číně podle Dohnala poslední týdny spíše klesá. „Nicméně oba druhy uhlí jsou na tří až pětinásobku cen poslední dekády. Těžba je tedy mimořádně profitabilní,“ dodal Dohnal.

Ekologie teď musí stranou, říká analytik

Těžba uhlí se podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka obnovuje, protože Evropa řeší energetickou krizi a možnost úplného odstavení dodávek plynu a dalších komodit z Ruska. „Ekologie musí jít teď trochu stranou, protože skutečně hrozí, že v zimě nebude čím topit. Postupné obnovování provozu uhelných elektráren sledujeme v celé Evropě. Obnovení těžby a spalování uhlí by ale mělo být jenom dočasné řešení, než se dobuduje potřebná infrastruktura pro dodávky energetických surovin z jiných oblastí,“ uvedl Tomčiak.

To, že společnost OKD prodlouží těžbu uhlí minimálně do konce roku 2023 potvrdili ve čtvrtek ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS a předseda představenstva OKD Roman Sikora. V OKD pracuje přibližně 3 300 lidí. Vlastníkem firmy je prostřednictvím společnosti Prisko stát. Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák za ANO toto rozhodnutí uvítal.

OKD má dostatek energetického i koksovatelného uhlí, nyní má uzavřené smlouvy na energetické uhlí s klíčovými zákazníky do 30. června 2023, vedení OKD začne usilovat o získání povolení pro těžbu na další období, což by umožnilo zajistit dodávky uhlí pro klíčové zákazníky až do roku 2025. O rozhodnutí prodloužení těžby do roku 2025 chce OKD podle Sikory rozhodnout nejpozději v první polovině příštího roku.

V roce 2023 chce mít OKD deset aktivních porubů, celková produkce by příští rok mohla dosáhnout 1,3 milionu tun černého uhlí, z toho asi 880 000 tun bude energetického uhlí. OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Těžbu ale postupně ukončuje, protože se dlouhodobě nevyplácela.