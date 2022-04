OKD v dobách zisku mění vedení, odchází i předsedkyně představenstva

„Jako poradce a následně v představenstvu jsem v OKD strávila téměř šest let. Jsem na práci všech lidí v ní nesmírně hrdá. A jsem plná vděku, že jsem toho, co jsme dokázali, mohla být součástí,“ vzkázala na rozloučenou Vanda Staňková.

Ve vedení firmy ji nahradí Roman Sikora, dosavadní výkonný ředitel černouhelného polského dolu PG Silesia Czechowice-Dziedzice.

„Jako patriot tohoto regionu jsem velice ocenil možnost stát v čele nejvýznamnější společnosti v kraji a budu se snažit navázat na dobré výsledky z předešlého období,“ sdělil nový předseda představenstva. „Především bych rád poděkoval bývalému představenstvu za obrovský kus práce, který v minulých letech odvedlo. Jednoznačně pozitivně se to zrcadlí v očekávaných výsledcích za rok 2021.“

Podle předběžných výsledků by měla společnost OKD za rok 2021 dosáhnout zisku přesahujícího dvě miliardy korun. To ale i díky tomu, že společnost už v rámci očekávaného útlumu těžby neinvestovala do přípravy další těžby uhlí.

Společně s Vandou Staňkovou skončilo čtyřleté funkční období členu představenstva Petru Hanzlíkovi, změnila se i dozorčí rada. „Nově budou v dozorčí radě působit viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj a rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja. Třetího člena dozorčí rady si zvolí sami zaměstnanci těžební firmy,“ vysvětlila Naďa Chattová.