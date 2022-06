Protáhne se těžba v OKD do roku 2025? Odpoví ministr Stanjura i šéf firmy

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Představenstvo OKD schválilo na jaře protažení těžby až do roku 2023. O dalším postupu se má rozhodnout na základě analýzy, které mělo připravit představenstvo OKD ve spolupráci s dozorčí radou.

„Na mimořádném představenstvu jsme schválili variantu pokračování těžby do druhého kvartálu 2023. Myslím si, že to je poměrně pozitivní zpráva pro tento region. Analýza, kterou budeme provádět a kterou posléze představíme jedinému akcionáři a hlavnímu majiteli, kterým je ministerstvo financí, nám potom určí další směr, jak s OKD nakládat v budoucnu,“ řekl v dubnu předseda představenstva OKD Roman Sikora. I on má na čtvrteční tiskové konferenci vystoupit.

Případné prodloužení těžby je nejpravděpodobnější na Dole ČSM, ostatní do loňského roku činné šachty - Darkov a ČSA - už převzal k následnému útlumu státní podnik Diamo, s případným návratem těžby v těchto dolech, byť by byl možný, se příliš nepočítá.