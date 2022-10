Diamo dokončuje analýzu možné obnovy těžby ve dvou dolech na Karvinsku

Případným prodloužením těžby se zabývá státní společnost Diamo, vlastník těžební firmy OKD. „Analýzu zpracováváme v návaznosti na aktuální dění v energetice, kolem paliv a surovin, včetně nutnosti posílit energetickou bezpečnost,“ potvrdila informaci MF DNES mluvčí Diama Jana Dronská.

Vedení Diama tak reaguje na požadavky místních velkých odběratelů, hutí i tepláren, kteří opakovaně potvrzují zájem o odběr místního černého uhlí minimálně na dalších pět let.

„Třeba teplárna v Ostravě-Třebovicích bude potřebovat uhlí minimálně do roku 2028, než se tam povede dostat plynové potrubí. A ta je důležitá pro vytápění nejen bytů ve velké části Ostravy,“ přiblížil jeden z důvodů potřeby uhlí v regionu náměstek hejtmana Jakub Unucka.

„Chceme, ať je černé uhlí opět na stole,“ dodal hejtman Ivo Vondrák s tím, že se uhlím zabývá i Rada vlády pro energetickou a surovinovou politiku. Zatím bez výsledku.

Lazy a Paskov už nemají šanci

Možný návrat do podzemí zkoumají v Diamu hned u dvou šachet. „Analýzu zpracováváme pro Důl ČSA a Důl Darkov, kde byla ukončena těžba loni v únoru a které byly převedeny z OKD na Diamo včetně majetku, dobývacích prostorů a podstatné části zaměstnanců,“ upřesnila zájem státního podniku Jana Dronská. „Na další doly, které ukončily těžbu dříve a jejich likvidace je v pokročilé fázi, se analýza nezaměřuje.“

Ze hry tak vypadávají například již dříve utlumené doly Lazy či Paskov. Druhý jmenovaný, přesněji řečeno Důl Staříč, sice v podzemí stále má miliony tun uhlí, likvidační práce tam však výrazně pokročily. Zasypána už byla jáma Chlebovice, která byla nejblíže těžebním polím.

V rámci zvažovaných lokalit, tedy dolů ČSA a Darkov, by v podzemí mohlo být dosažitelných zhruba 14 milionů tun uhlí.

„Cílem analýzy je zjistit a prověřit, za jakých podmínek a v jakém čase by bylo možné obnovit těžbu na těchto dvou dolech a co všechno by to obnášelo jak z pohledu technického, technologického a personálního, tak i ekonomického a legislativního,“ vysvětlila mluvčí Diama. „Součástí je také varianta přerušení likvidace a udržování v konzervačním režimu pro budoucí potřeby.“

OKD těžbu zatím neřeší

Ne všichni ale jsou pro obnovení těžby uhlí. Třeba podle Zuzany Klusové, krajské zastupitelky za Piráty, by se měl kraj dívat spíše dopředu. „Místo toho, abychom se vraceli k fosilním palivům, měli bychom udělat velký skok vpřed. S obnovitelnými zdroji energie jsme ani nezačali, nevidím na každé druhé střeše soláry, nevidím ani bioplynky,“ konstatovala během zářijového jednání krajského zastupitelstva.

Případná těžba by měla patřit společnosti OKD. Ta se ale zatím ke studii nechce vyjadřovat. „Podrobnosti studie, kterou zpracovává státní podnik Diamo, nemá naše společnost k dispozici. OKD se tedy na ní nijak nepodílí,“ konstatovala mluvčí OKD Naďa Chattová.

„Analýza bude hotová na konci října, poté ji dostane ministerstvo průmyslu a obchodu, jež rozhodne o dalším postupu, případně o doporučení vládě, dalších analýzách a podobně,“ dodala Dronská. „Společnost OKD se může zapojit v další fázi, pokud bude potřeba a zájem,“ zakončila.