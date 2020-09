Nepovedený most ve Frýdlantu chce firma opravit, kraj požaduje bourání

Už přes měsíc se investor se zhotovitelem dohadují o tom, jak situaci napravit. Zatímco firma chce opravovat, kraj bourat.

„Chtěli jsme, aby nám vedení stavební firmy už v srpnu sdělilo konkrétní návrhy řešení. Vyžádali si čas na písemné stanovisko. Místo toho pak zástupci firmy trvali na osobním setkání. Tam přišli s návrhem oprav, který nemůžeme akceptovat,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka.

Podotkl, že kraj trval na demolici celého železničního mostu a stavbě nového. „Nakonec padla na setkání ještě kompromisní alternativa, která by zachovala střední část mostu a zbourala oba boční díly. Dohodli jsme se s firmou, že na další schůzku připraví časové harmonogramy i finanční rozpočty těch dvou variant s bouráním části, nebo celého železničního mostu,“ řekl Unucka.

Na to, že část mostu je nižší, než by měla být, přišla firma, až když sundala dřevěné bednění po betonování. Podle mluvčí Jany Matulajové za to mohly přívalové deště.

„Je fakt, že tam napadlo za hodinu tolik vody jako snad nikdy v posledních padesáti letech. Takže firma se obrátila na pojišťovnu a čeká, jakou část škody jí uhradí. My ale trváme na tom, že chceme za své peníze převzít bezvadný most, který vydrží kolem sta let. Pouhá oprava proto rozhodně nestačí. Je to pro nás nepřijatelné řešení,“ zdůraznil náměstek hejtmana.

Podle něj se s firmou buď dohodnou na celkovém, nebo částečném bourání a kraj bude v tom případě ochotný prodloužit smlouvu a jednat i o prominutí penále za nedodržení termínu, nebo se bude soudit.

„To by ale bylo pro všechny nepříjemné, Frýdlant by zůstal dopravně odříznutý několik dalších let. Například opravy ostravské zvlněné dálnice i odpovědnost za problémy s tím spojené se řeší už deset let,“ nastínil Unucka.