Moravia Steel koupila studéneckou kovárnu, jež byla před lety v insolvenci

Mluvčí dodala, že Moravia Steel přebrala stoprocentní balík akcií od investiční společnosti Jet Investment. „Vypořádání transakce ještě podléhá schválení příslušných antimonopolních úřadů,“ upozornila.



Částku za nákup firmy ani jedna strana nezveřejnila.

Když investiční společnost Jet Investment do někdejší Vagonky Studénka, přesněji její kovárny, před sedmi roky vstupovala, šlo o firmu v insolvenci.

„Prodej MSV Metal Studénka strategickému partnerovi je úspěšným vyústěním našeho restrukturalizačního úsilí a vstupu do projektu před sedmi lety,“ řekl Marek Malík, partner Jet Investment.

„Ze společnosti v insolvenci se za dobu našeho vedení stala jasná jednička na trhu výkovků a podsestav pro železnici v Evropě. Od našeho vstupu jsme zdvojnásobili zisk i tržby celé skupiny,“ uvedl.

Od roku 2013 investovala Jet Investment do modernizace kovárny někdejší Vagonky 15 milionů eur. K tomu v roce 2017 přikoupila polský závod Kuźnia Ostrów Wielkopolski.

„Vedle aktuálního organického růstu to byl právě nákup polského konkurenta v roce 2017, který přinesl společnosti výrazný pozitivní vývoj ekonomických ukazatelů, a to díky spolupráci mezi oběma společnostmi,“ řekl projektový ředitel Jet Investment Jan Sklenář.

Vagonka a Moravia Steel spolu dlouhodobě spolupracovaly. MSV Metal Studénka i její polská dceřiná společnost se zaměřují na výrobu výkovků i jejich dalším obráběním. Firmy ze skupiny Moravia Steel pak do Studénky dlouhodobě dodávaly materiál.

„Akvizicí pokračujeme v naplňování naší dlouhodobé strategie prodlužování výrobkových řetězců. Spojení s naším významným odběratelem bude přínosem pro obě společnosti,“ vysvětlil předseda představenstva Moravia Steel Petr Popelář.

Ulčák představil značku Witkowitz

Za oznámení příchodu nového majitele se dá označit i úterní představení značky Witkowitz, která zastřešuje vedle jiných i několik firem ze strojírenské skupiny Vítkovice, které většinou prošly insolvenčním řízením.

„Zachránili jsme strojírenskou výrobu, pro mnohé pracovní místa, jedinečné know-how. Nyní musíme dokázat to, co generace před námi – vymýšlet, vyrábět a prodávat,“ řekl při slavnostním představení skupiny Martin Ulčák, majitel společnosti.

Představení společností uvedly úvodní fanfáry Beethovenovy Toccaty, závěr představení firem a jejich ředitelů zakončil poslední předseda Socialistického svazu mládeže Ulčák slovem amen.

„Není to pohřeb někdejších Vítkovic, je to nová identita většiny firem, které tady byly. Skončila nějaká éra, dnes je čas na to představit firmy znovu, nově, i s jiným výrobním programem,“ vysvětlil Ulčák.

„Ztratila se tady víra lidí v budoucnost firmy, postupně získáváme půdu pod nohama, dáváme firmám novou identitu,“ dodal.