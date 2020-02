Z jatek se stane galerie. Oprava památky přijde Ostravu na 206 milionů

Radní krajského města, které po velkých peripetiích již dříve koupilo památkově chráněný komplex od privátní firmy a vysoutěžilo architektonický návrh jeho nové podoby, nyní rozhodli, komu svěří stavební práce.



„Veřejnou zakázku vyhrála společnost Zlínstav s cenou téměř 170 milionů korun bez DPH, i s daní nás to bude stát téměř 206 milionů. Původně jsme počítali s částkou 180 milionů. Náklady ale navýšilo několik věcí, hlavně nárůst cen stavebních prací od vzniku projektu, nutnost zdemolovat část objektu a stabilizovat podloží,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Vítězná firma promění někdejší jatka v galerijní prostory podle návrhu polského studia KWK Promes architekta Roberta Konieczneho.

Podle Macury je pro město zahájení rekonstrukce po letech bojů za zachování této historické budovy významným milníkem. „Jsem rád, že se nám podařilo tak náročný projekt dotáhnout do této fáze. Ne všichni tomu věřili. Těší mě, že opravená a dostavěná jatka budou sloužit kultuře a Ostravu obohatí zajímavá stavba podle návrhu světově uznávaného architekta,“ dodal.

Na galerii soudobého umění se promění celkem pět na sebe navazujících částí bývalých jatek různého stáří: původní chladírny z roku 1891, nové chladírny a prostor pro vepřové porážky z roku 1902, provozní budova z roku 1926 a také zastřešené atrium z roku 1954.

„Provozní budova je ale v tak špatném technickém stavu, že ji stavební firma musí zbourat a postavit celou znovu,“ upřesnila investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Soutěžilo šest zájemců, nejvyšší cena překročila čtvrt miliardy

„Letos máme na tuto investiční akci v rozpočtu města vyčleněných téměř 100 milionů korun. Druhou polovinu celkové částky zahrneme do rozpočtu pro příští rok, kdy má rekonstrukce skončit. S otevřením nové galerie včetně upraveného předprostoru počítáme začátkem roku 2022,“ dodala Bajgarová.

Do veřejné soutěže se přihlásilo pět stavebních firem a jedno sdružení. Nejvyšší požadovaná cena činila téměř 252 milionů s DPH.

„Vybrali jsme firmu s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, která ale nebyla ve srovnání s konkurencí podhodnocená, což považuji za podstatné. Navíc už s ní máme dobré zkušenosti s jinými městskými zakázkami,“ zmínila Bajgarová, podle které má nyní město asi měsíc na vyřízení nezbytných formalit.

„V polovině března bychom chtěli podepsat smlouvu a předat firmě staveniště,“ nastínila náměstkyně.

Šest výstavních sálů bude mít otočné stěny

Dění sleduje i Marek Pokorný, ředitel galerie Plato, která bude opravená jatka využívat. „Doufám, že motivem pro firmy tentokrát nebyly jen peníze, ale i možnost realizovat jedinečnou vizi uznávaného architekta,“ zmínil Pokorný.

V bývalých jatkách vznikne výstavní prostor pro současné moderní umění. Díky otočným stěnám do něj bude začleněno i venkovní prostranství. Šestice výstavních sálů může fungovat samostatně nebo propojeně. V novém objektu budou i kanceláře, zasedací místnosti, pokoje pro hosty či bistro.

Původní cihlové zdi budou vyčištěny a menší vady opraveny. Nové prvky vzniknou z moderního materiálu: polymer-cementové hmoty připomínající světlý beton, kontrastující s tmavou cihlovou fasádou budovy. Charakteristické otvory uzavřou masivní otočné stěny s ocelovou konstrukcí. Stanou se z nich unikátní brány. Stávající okna otevřou pohled do výstavních hal.

Jatka chátrají už přes třicet let

První objekty ostravských jatek byly postaveny už v roce 1881. Druhá etapa výstavby pokračovala od konce 80. let do roku 1910. Jatka byla v provozu až do roku 1965. Areál poté využívaly Technické a zahradní služby města Ostravy a Severomoravské pekárny, po roce 1986 ale začal chátrat a část hal už musela být zbourána.

Od roku 1987 je památkově chráněná nejstarší část areálu. Okolní cihlové objekty z konce 19. století jsou v seznamu památek od roku 1994. V tomtéž roce koupila historickou část budov od Moravské Ostravy firma Bauhaus. Slíbenou rekonstrukci ani nezačala. Proto město už za předešlého primátora Petra Kajnara usilovalo o odkup jatek.