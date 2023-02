Recidivista pořezal muže kvůli kytaře střepem ve tváři, dostal šest a půl roku

Incident se stal 23. července v devět hodin večer v ostravské části Hrabůvka. Silně opilý čtyřicetiletý Ulický se před domem v Horní ulici najednou vrhl na muže, který seděl na schodech a měl u sebe kytaru.

„Muže udeřil pivní lahví do hlavy, a když se lahev rozbila, tak uraženým hrdlem mu způsobil řezné i tržné rány na obličeji a na krku. Jen díky velké náhodě a shodě okolností mu nezpůsobil mnohem závažnější zranění,“ uvedl státní zástupce Dušan Šimaliak.

Napadený muž se léčil několik týdnů, přičemž nemohl pořádně jíst, měl špatnou hybnost hlavy a trpěl bolestmi.

Ulický byl v minulosti už desetkrát trestán, nikdy však pro násilný čin, vždy šlo o menší krádeže. Naposledy byl u soudu v roce 2019 za výtržnosti a za mřížemi skončil na čtrnáct měsíců.

„Když jsem vystřízlivěl, tak jsem se zděsil“

Necelé dva roky poté, co vyšel z vězení, brutálně zaútočil kvůli kytaře, kterou chtěl zpeněžit. „Když jsem vystřízlivěl, tak jsem se zděsil toho, co jsem udělal. Vůbec jsem to nechápal a je mi to moc líto. Snad už je tomu muži dobře,“ zpytoval svědomí a vzpomenul, jak byl v dětství údajně týraný. „Prsty mi dávali nad hořící sporák a já teď jsem jako oni,“ litoval.

Ačkoliv byl bezdomovcem, tak načerno pracoval, dokonce si vybudoval vztah a s partnerkou čekal dítě. „Vztah samozřejmě skončil, což je pro ně dobře. Kdybych nebyl ve vazbě, tak jsem v nějakém stanovém městečku,“ přiznal. V minulosti užíval drogy a byl závislý na alkoholu. Dokonce se léčil. „Po léčení jsem pervitin užil jen dvakrát, s alkoholem to bylo horší,“ připustil.

Muži hrozil trest od pěti do dvanácti let, ale jako u recidivisty nebylo možné, aby se rozsudek pohyboval u spodní hranice. Státní zástupce původně žádal osm let, ale po přiznání viny a projevené lítosti nakonec Ulický dostal šest a půl roku vězení, s čímž souhlasil a vzdal se možnosti odvolání. Stejně tak učinil i státní zástupce, rozsudek je tak pravomocný.