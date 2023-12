Ostravané si v příštím roce připlatí za odpad, zvýší se i ceny stočného

Ze současných 498 na 720 korun vzroste od ledna roční poplatek na svoz komunálního odpadu v Ostravě. Rozhodli o tom městští zastupitelé. Dosavadních 498 korun budou dál platit jen předškolní děti do šesti let a senioři starší 65 let.