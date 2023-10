Ostrava začíná třídit směsný odpad, umožnila to nová linka za stovky milionů

Díky lince je nyní možné vytřídit ze směsného odpadu suroviny jak pro materiálové, tak energetické využití. Nejprve se vytřídí vše, co je prodatelné, tedy recyklovatelný materiál, jako jsou plasty, plechovky, sklo a další.

„To je 10 procent odpadů, na který máme zájemce a umíme ho zpeněžit,“ upřesnil jednatel odpadové společnosti OZO Ostrava Karel Belda. „Dalších 25 procent jsou dál nezpracovatelné věci, které končí na skládce. Ze zbývajících 65 procent dokážeme vyrobit paliva, která vozíme do tepláren.“

Na linku vozí OZO pouze směsný odpad z ostravských sídlišť. „Denně ho lidé vyprodukují 35 tisíc tun, což je kapacita ranní směny,“ shrnul Belda s tím, že odpoledne linka dotřiďuje již separované plasty ze žlutých popelnic, případně směs plast, papír.

Odpad z vesnic je aktuálně pro linku nevyužitelný. Lidé tam třídí pečlivěji, takže by linka jela naprázdno. „Časem bychom chtěli vesnický odpad svážet jinak,“ naznačil Belda. „Aby u každého domu nestálo deset popelnic, chceme, aby lidé dávali vše využitelné do jedné, a my to na lince roztřídíme,“ dodal Belda. Časový horizont změny takového svozu ale neprozradil.