Pilot, který zemřel při pádu kluzáku, patrně podcenil nedostatek kyslíku

Větroň pilotoval čtyřiašedesátiletý cizinec, stroj vzlétl z letiště v Mikulovicích. Po více než čtyřhodinovém letu se stroj zřítil u Mnichova na Bruntálsku.



Podle Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod byl příčinou tragické události souběh několika faktorů.



Pilot byl sice v době nehody podle zjištění vyšetřovatelů při vědomí, ale pravděpodobně podcenil vliv počínající hypoxie na organismus.



„Dostal se do stavu, ve kterém postupně ztrácel schopnost adekvátně reagovat na vzniklou kritickou situaci a rozpoznat nebezpeční plynoucí z extrémního nárůstu hodnot rychlosti,“ popsali vyšetřovatelé v závěrečné zprávě.

Piloti ve výšce nad 4 000 metrů nad mořem musejí použít kyslíkové vybavení. To ale podle zjištění vyšetřovatelů muž pravděpodobně neprovedl správně.



„Nad prahem hypoxických poruch je nutné vdechování kyslíku, a to buď maskou, polomaskou, případně takzvanými kyslíkovými brýlemi, které jsou zavedeny do nosních otvorů. Dle údajů, které zjistila komise, měl ale pilot hadičku zavedenou do dutiny ústní, neupevněnou, pouze drženou mezi zuby,“ píše se ve zprávě.

S létáním nad hladinou 4 000 metrů navíc podle komise neměl pilot příliš zkušeností.

To vše mohlo zapříčinit, že pilot kluzáku překročil maximální rychlost, ztratil nad strojem kontrolu, došlo k poruše konstrukce křídla, kluzák se rozpadl a následně zřítil na zem. Pilotovi se nepodařilo stroj před pádem nouzově opustit.

Jde o druhý podobný případ, který vyšetřovatelé leteckých nehod v posledních týdnech uzavřeli.

Také u pádu větroně nedaleko Ludvíkova na Bruntálsku došlo ke ztrátě kontroly nad strojem, příčinou mohla být únava pilota, případně nedostatek kyslíku.