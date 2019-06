Karvinské moře bude i letos bez pláže. Časem má připomínat Olešnou

O jeho přeměně se v Karviné hovoří už dlouhá léta. Od loňska ale intenzivněji, karvinská radnice si totiž v minulém roce pronajala tamní pozemek od firmy Asental a začala o konkrétních plánech informovat i veřejnost.



Jenže jako už v loňském roce si i v letošní koupací sezoně budou muset návštěvníci vodní plochy u silnice vedoucí na Stonavu vystačit s mobilními toaletami, odpadkovými koši a velkokapacitním kontejnerem. „Na možnosti přestavby Karvinského moře na rekreační oblast s pláží a dalším zázemím se nadále pracuje. V této době se dokončují studie, jak by měla celá lokalita vypadat, a probíhají jednání s majitelem pozemků,“ vysvětlil mluvčí města Lukáš Hudeček.

Situaci pak upřesnili zástupci vlastníka. „Při přeměně Karvinského moře v rekreační plochu je společnost Asental nápomocna i tím, že zpracovává územní podklady o dostupné technické infrastruktuře v místě. Zároveň očekává předložení studie rekreačního využití lokality, kterou připravuje město Karviná, a také následnou diskusi nad celým záměrem,“ řekl mluvčí Asentalu Tomáš Neščák.

Vývoj událostí se nelíbí opoziční České pirátské straně. Její zástupci už se loni přeli s radnicí o to, kdo s nápadem na přeměnu oblasti, kam se lidé chodí roky koupat na vlastní riziko, přišel dřív.

Nápadu na „malou pirátskou pláž“ vznikající pod jejich dohledem se museli vzdát. „A teď se dozvídáme, že se projekt stále připravuje. Udělat jednoduchou terénní úpravu a navézt na část písek podle nás není nic složitého, na to přece není třeba složitý projekt. My jsme to chtěli zvládnout za asi 40 tisíc korun i s lehátky z palet,“ uvedla šéfka Pirátů Zuzana Klusová.

Za trpělivost slibuje radnice lidem místo inspirované nádrží Olešná ve Frýdku-Místku. „Občanům chceme v budoucnu na Karvinském moři nabídnout nejen možnosti koupání, ale i dalšího sportovního vyžití s kvalitním zázemím,“ doplnil náměstek primátora Andrzej Bizoń.