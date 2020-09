Narkomanka dostala za vraždu novorozeněte v Karviné 17 let vězení

Krajský soud v Ostravě poslal na 17 let do vězení 31letou ženu z Karviné, která loni v červenci odhodila do kontejneru svou novorozenou dceru. Tělíčko ještě tentýž den našel náhodně bezdomovec. Těhotenství žena tajila.