V popelnici v Karviné leželo mrtvé novorozeně, tělíčko našel bezdomovec

Moravskoslezská policie potvrdila, že se událostí zabývá a v tuto chvíli obchází domy v okolí a hovoří se svědky.

„Prověřujeme násilný trestný čin na nezletilé osobě. Případ šetříme jako vraždu,“ sdělil policejní mluvčí Petr Směták.

Popelnice se nachází za jídelnou ZŠ Dělnická na Holubově ulici, kde jsou kamery. Karvinský babybox je od tohoto místa vzdálený ani ne dva kilometry.

„Je to hrozné, můj manžel to včera našel. Přišel za ním bezdomovec a prosil ho, aby se tam podíval, vidí dětské tělíčko, byl to pro nás šok,“ stojí v jednom z komentářů na sociální síti.