Barely s polským odpadem by měly z Frýdku-Místku zmizet do deseti dnů

9:04 , aktualizováno 9:04

Prvotním ohledáním odstartovaly ve středu sanační práce ve Starém Městě u Frýdku-Místku. Zatím neznámý pachatel tam navezl na půl milionu litrů pravděpodobně odpadních hořlavin. Odpady by měly zmizet do deseti dnů, z nevyhovujících podmínek poputují do skladu nebezpečných odpadů.