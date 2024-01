Mám ženu a dítě, překvapil farář na mši. Věřícím se omluvil, ti ho podpořili

„Rád bych dnes s vámi sdílel jednu osobní věc. Chtěl bych vám sdělit, že mám rodinu. To znamená ženu a dítě. Vnímám a plně žiji svou zodpovědnost za ně. Především se chci omluvit vám všem, které jsem pohoršil, šokoval, zklamal, zarmoutil, naštval nebo znejistil. To jsem nechtěl. Je mi to líto, omlouvám se,“ prohlásil při bohoslužbě muž, který byl frýdlantským farářem od předloňského července.

Mezi většinou přítomných věřících jeho slova způsobila velké překvapení. Podle informací iDNES.cz ale lidé nahlas vyjádřili pochopení a jen litovali, že přišli o faráře.

„Snad je všem jasné, že celibát není pro všechny, a pro některé faráře to musí být hodně náročné žít bez rodiny a bez důvěrností se ženou. Já osobně oceňuju, že to řekl a bude chybět,“ poznamenala jedna z věřících z regionu, jméno však nechtěla zveřejnit. Jen podotkla, že tuto věc už jednou zaslechla, ale brala to jako pomluvu.

Biskup informoval i další věřící

Ve stejný den přečetl Engelmannův dopis také biskup ostravsko–opavské diecéze Martin David na farnosti v Ostravě–Třebovicích, kde farář působil v letech 2013 až 2022.

„Vím, že jste měli a máte otce Lukáše rádi, a o to větší je bolest, kterou vám toto oznámení působí. Ta bolest a další negativní emoce, v tomto okamžiku tak silné a temné, by neměly zastínit všechno dobré, co otec Lukáš udělal nejen ve zdejší farnosti, ale i pro další společenství i jednotlivce. Za to jsem mu vděčný,“ doplnil v Třebovicích ostravský biskup.

Nástupce snad co nejdříve

Engelmann se už dříve na své další možnosti dotazoval vatikánského dikasteria (instituce zřízená ke správě katolické církve – pozn. red.). „Po zaslané odpovědi jsem se rozhodl podat žádost o zproštění závazků vyplývajících z kněžského svěcení a odejít z kněžské služby,“ zakončil farář svůj proslov k farníkům.

Bohoslužby se podle předchozí domluvy zúčastnil i diecézní biskupský vikář pro pastoraci, který všechny přítomné ujistil o možnostech doprovázení v době, kdy bude frýdlantská farnost čekat na nového faráře.

Mluvčí ostravsko–opavské diecéze Ondřej Elbel doplnil, že biskup David se bude snažit vybrat nástupce co nejdříve. „V duchovní správě budou ve frýdlantské farnosti nadále sloužit výpomocný duchovní a dojíždět budou také kněží z Místku a biskupský vikář. Ten je také po celou dobu k dispozici k naslouchání ať už jednotlivcům nebo společenstvím z farnosti,“ konstatoval mluvčí.