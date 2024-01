Exhejtman Vondrák chce zpět do vedení kraje, zakládá proto hnutí O.k.

„Jak říkáme i společně s naším koaličním partnerem (STAN), deset procent je minimum podpory. Co bude nad deset procent, budeme považovat za úspěch, ale samozřejmě kvalitní úspěch nebo něco, co budu považovat za důležité, je, abychom byli ti, kteří budou u toho, kdo bude sestavovat budoucí radu kraje a vedení kraje,“ uvedl Vondrák při představení svého nového hnutí.

Od roku 2016, kdy jako rektor VŠB–TU a nestraník poprvé vyhrál krajské volby a stal se hejtmanem, byl jednou z výrazných tváří hnutí ANO, postupně se stal jeho členem a nakonec dokonce jedním z místostarostů. Jenže loni před prezidentskými volbami podpořil Petra Pavla, protikandidáta šéfa ANO Andreje Babiše. Vondrák nejprve přišel o funkci ve vedení hnutí, pak vystoupil a rezignací na červnovém krajském zastupitelstvu předešel i svému odvolání coby hejtmana.

„Společné kandidátky se STAN se neobávám“

S hnutím ANO však bude nutné jednat i po dalších krajských volbách. „Je to skutečně o tom, kdo bude kandidovat, kteří lidé budou chtít být ve vedení. Jsou tam lidé, se kterými nemám problém a se kterými jsem připraven spolupracovat. Jsou lidé, u kterých je to samozřejmě problematické. Nechtěl bych vnášet osobní rozměr do toho, kdo bude budoucím koaličním partnerem,“ vysvětlil Vondrák, proč nechce nikoho jmenovat. Nechtěl také hodnotit strategii vedení kraje poté, co ho opustil.

Vondrák se ani neobává společné kandidátky se STAN, na což v poslaneckých volbách v roce 2022 doplatili Piráti. Tehdy se stalo, že příznivci Pirátů většinou vhazovali celé kandidátky, kdežto voliči STAN kroužkovali, tedy preferovali kandidáty STAN. To vedlo k tomu, že kandidáti STAN přeskákali na kandidátkách Piráty, kteří kvůli tomu uspěli jen minimálně.

„To je politika, může se to stát, ale jsme ochotní toto riziko podstoupit. Ale věříme, že voliči podpoří obě koaliční hnutí, společně jsme silnější,“ uvedl hejtman.

Do Senátu zatím ne

Pro registraci hnutí potřebuje nasbírat tisíc podpisů. Jeho zástupci na dotaz iDNES.cz uvedli, že by neměl být problém tuto podmínku splnit, protože se k ní ve své petici blíží. Hnutí by se chtělo registrovat do konce ledna.

Zatím má v plánu kandidovat v podzimních krajských volbách, se zapojením do senátních voleb, které se letos rovněž konají, nepočítá. Vondrák ale nevyloučil, že by se v budoucnu hnutí mohlo rozšířit i za hranice regionu, případně se zapojit například do sněmovních voleb. Vše ale bude záviset na tom, jak se mu podaří uspět v kraji.

Kromě Vondráka se na kandidátce objeví například podnikatel a manažer Libor Witassek, krajský zastupitel Zdeněk Karásek, lékař Ondřej Němeček, specialistka na péči o duševní zdraví Lenka Holková a analytik Daniel Konczyna.

Mezi priority hnutí patří například podpora průmyslu a inovací, zastavení odlivu obyvatel z regionu nebo zkvalitňování zdravotní péče.